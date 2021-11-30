Raketler öğretmenler için kapıştı

Masa Tenisi İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi turnuvası hafta sonu yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride gerçekleşti. Toplam 56 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 55 maç yapılırken, maçlar sonunda ilk 4’e giren sporculara il temsilciliği tarafından madalya takdim edildi.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular ve kulüpleri şu şekilde;

Minik erkekler: 1.Berat Dalgıç (Çorum Belediyesi GSK), 2.Yelkan Bingöl (Çorum Belediyesi GSK), 3.Ahmet Kürşat Okumuş (Çorum Belediyesi GSK), 4.Yağız Talha Solmaz (Çorum Belediyesi GSK).

Küçük kızlar: 1.Elizan Başar (Spor İhtisas), 2.Zümra Sırıkçı (Spor İhtisas), 3.Ceylin Akdanacı (Spor İhtisas)

Küçük erkekler: 1.Yiğit Subaşı (Çorum Belediyesi GSK), 2.Berat Özdemir (Çorum Belediyesi GSK), 3.Yusuf Seha Korkmaz (Çorum Belediyesi GSK), 4.Oğuz Kaan Çınar (Spor İhtisas)

Yıldız kızlar: 1.Asude Tuba Şimşek (Spor İhtisas), 2.Nazlı Şahan (Spor İhtisas).

Yıldız erkekler: 1.Abdullah Gürbüz (Çorum Belediyesi GSK), 2.M.Fatih Candan (Çorum Belediyesi GSK), 3.İsmail Eren Avcı (Çorum Belediyesi GSK), 4.M.Efe Aksu (Spor İhsas)

Genç kızlar: 1.Aybüke Banu Şimşek (Spor İhtisas), 2.Sahranur Yılmaz (Spor İhtisas).

Genç erkekler: 1.Umut Baha Dursun (Çorum Belediyesi GSK), 2.Yiğit Furkan Şimşek (Spor İhtisas), 3.Ege Bolat (Spor İhtisas), 4.Burak Işılak (Ferdi)

Büyük kızlar: 1.Zümra Sırıklı (Spor İhtisas), 2.Ceylin Akdanalı (Spor İhtisas), 3.Nazlı Şahan (Spor İhtisas), 4.Zehra Deniz Gül (Ferdi)

Büyük erkekler: 1.Metin Bekar (Çorum Belediyesi GSK), 2.Uğur Bayer (Çorum Belediyesi GSK), 3.Yasin Egemen İbiş (Spor İhtisas), 4.Osman Öz (Çorum Belediyesi GSK)



(Rıfat KARA)

