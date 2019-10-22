Raketler bölge şampiyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler Karadeniz Bölge Şampiyonası 19-20 Ekim tarihleri arasında Samsun'da yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada kızlarda 21, erkeklerde ise 19 takım mücadele etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 2 kız, 2 erkek takımı ile katılım sağladı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek A ve B takımı tüm rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde birbirleri ile karşılaşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B takımı, A takımını 3-1 yenerek Karadeniz Bölge şampiyonu olurken, A takımı ise bölge 2.si oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kızlarda da aynı başarıyı gösterdi. A ve B takımı olmak üzere beraber finale yükselen Çorum Belediyesi kız A takımı, B takımını 3-1 yenerek bölge şampiyonluğuna uzandı. B takımı ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Türkiye genelinde kızlarda ve erkeklerde 40 takımın mücadele ettiği şampiyonada ilk iki sırayı alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ulaşılması zor bir başarıya imza atmış oldu.

(Rıfat KARA)