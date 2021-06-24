Raketler, Balkan Şampiyonası'nda

Antrenör Mesut Kuşgöz, 23 Haziran'da başlayan Balkan Şampiyonası'nda, kendi kulüplerinden Asude Tuba Şimşek ve Aybüke Bunu Şimşek'in yıldız kızlar, Ege Bolat ve Yiğit Furkan Şimşek'in yıldız erkekler, Asu Ayça Şenyuva'nın ise genç kızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi. Kuşgöz, Çorumlu sporcuların yaptıkları tüm müsabakaları kazanarak çeyrek finale yükseldiklerini belirtirken, sporculardan madalya beklediklerini kaydetti.

Balkan Şampiyonası, 27 Haziran'da sona erecek.

(Spor Servisi)

