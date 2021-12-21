Raketler Amasya’da ŞAMPİYON

Amasya'da düzenlenen Minikler Masa Tenisi Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı şampiyon olmayı başardı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Bölge Takım Şampiyonası Sakarya, Gaziantep, Amasya ve Antalya'da yapıldı. Amasya grubunda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı ilk maçında Amasya Mesaspor'u 3-0, ikinci maçında Giresun Yalıköy Şehirt Barış Çakır Spor Kulübü'nü 3-0, üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u da aynı skorla yenerek grubu birinci sırada tamamladı. Yarı finalde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A ve B takımları karşılaştı. Bu maçı da A takımı 3-1 kazanarak finale yükseldi. Kastamonu MTSK ile oynanan final maçını da 3-1 kazanan Çorum temsilcisi Karadeniz Bölge Şampiyonu olarak finallere adını yazdırdı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü milli takımlar antrenörü Ali Korkmaz önderliğinde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinin ardından minikler kategorisinde de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attılar.

(Rıfat KARA)

