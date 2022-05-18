Rabia Nur Güngören Türkiye şampiyonu
Karabük’te düzenlenen Liseli Gençler B Kategorisi Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında mücadele eden Çorumlu sporculardan Rabia Nur Güngören, bir birincilik, bir ikincilik madalyası kazanırken, Görkem Öner ise ikinci oldu.
Spor 18.05.2022, 23:53
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Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Liseli Gençler B Kategorisi Bilek güreşi Türkiye Şampiyonasına, Mecitözü’nden katılan iki sporcu, derece yaptı.
Okul müdürleri Ayhan Karaman ve Muhammed Bektaş’ın kafile başkanı, beden eğitimi öğretmeni Rıza Yavuz’un da antrenör olarak yer aldığı kafilede bulunan sporculardan, Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Nur Güngören, 60 kiloda mücadele etti. Sağ kolda, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olan Rabia Nur, sol kolda ise finalde kaybederek ikinciliği elde etti.
Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına, 75 kiloda mücadele eden Görkem Öner ise, finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
(Rıfat KARA)
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