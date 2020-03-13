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Puanlı atletizmde son şampiyonlar belli oldu

Okullararası düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Puanlı Atletizm İl Birinciliği’nde son şampiyonlar belli oldu.

Puanlı atletizmde son şampiyonlar belli oldu

Okullararası düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Puanlı Atletizm İl Birinciliği’nde son şampiyonlar belli oldu.

13 Mart 2020 Cuma 00:19
Puanlı atletizmde son şampiyonlar belli oldu

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Puanlı Atletizm İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Akkent TOKİ Atletizm Sahası’nda gerçekleşen il birinciliğinde 200’e yakın sporcu birinci olabilmek için ter döktü. 60 metre, uzun atlama, fırlatma topu, 800 ve 1009 metre, yüksek atlama ve 5x60 metre yarışları sonunda küçükler kategorisine kızlarda 299 puan toplayan Mustafa Kemal Ortaokulu birinci, 262 puan toplayan TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu ikinci ve 237 puan toplayan Gazipaşa Ortaokulu üçüncü olmayı başardı. Erkeklerde ise 311 puanla TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu birinci, 281 puanla Gazipaşa Ortaokulu ikinci, 260 puanla Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü oldu.

80 metre, cirit atma, 1500 metre, yüksek atlama ve 5x80 metre yarışları sonunda yıldızlar kızlarda 444 puanla TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu yine şampiyon olurken, 439 puanla Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, Denizhan Yatılı Bölge Ortaokulu 436 puanla üçüncülüğü elde etti. 100 metre engelli, gülle atma, 2000metre, uzun atlama ve 5x80 metre yarışları sonunda ise yıldız erkeklerde 481 puanla Denizhan Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, 416 puanla Alaca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci¸391 puanla TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu üçüncü oldu. Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

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