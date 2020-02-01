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Bir hafta aradan sonra yeniden Play-Off potasındaki yerini alan Çorum Futbol Kulübü, 21.hafta maçında yarın kendisi gibi Play-Off’a kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü karşısında galibiyet arayacak. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak kritik maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi düdük çalacak.

Puan şart

Bir hafta aradan sonra yeniden Play-Off potasındaki yerini alan Çorum Futbol Kulübü, 21.hafta maçında yarın kendisi gibi Play-Off’a kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü karşısında galibiyet arayacak. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak kritik maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi düdük çalacak.

01 Şubat 2020 Cumartesi 00:21
Puan şart

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan yarın oynanacak 21.hafta maçlarıyla devam edecek. İlk beş mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, kendi ile aynı hedefi kovalayan İstanbul ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Üst üste aldığı üç yenilgiden sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yenerek hem sezonun en farklı galibiyetini alan, hem de bir hafta aradan sonra yeniden Play-Off potasına giren Çorum Futbol Kulübü, yarın Sancaktepe Futbol Kulübü karşısında da galibiyet için mücadele edecek. Ancak, yenilmemek de iki takım için büyük önem arz ediyor.

Sezonun ikinci yarısında sahasındaki ilk seyircili maçını taraftarının da desteği ile kazanarak Play-Off potasındaki yerini iyice sağlamlaştırmayı hedefleyen Çorum Futbol Kulübü’nde sarı kart cezalısı olan Osman Bodur kritik maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Muhammed Rıdvan Özdemir ve Murathan Buruş’un oynayıp oynayamayacakları bugün netlik kazanacak. Çorumspor’un eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Mustafa Çapanaoğlu’nun çalıştırdığı Sancaktepe Futbol Kulübü’nde ise sarı kart cezalısı sağ bek Ogün Bayrak takımdaki yerini alamayacak.

34 puanlı 5.sıradaki Çorum Futbol Kulübü ile 37 puanlı 3.sıradaki Sancaktepe Futbol Kulübü arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Efe Tanrıverdi’nin yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Ejder Yapıcı ile Çağlar Mehmet Uludağ yapacak. Kastamonu bölgesinden Emre Kaan Çalışkan da maçın dördüncü hakemi olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Çorum Futbol Kulübü 1-0 kazanmıştı.

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