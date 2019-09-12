Prova umut verdi

Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’u ağırlayacak olan Yeni Çorumspor, dün yaptığı çift kale maç ile hazırlıklarını sürdürdü. Gümüşhanespor maçının provası niteliğinde geçen çift kale 2-2 berabere tamamlanırken, Kırmızı-Siyahlıların futbol adına ortaya koyduğu performans 3 puan adına umut verdi.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 10.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Ferdi Konak dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Gümüşhanespor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Teknik Direktör Bahri Kaya Beyaz takımda Onur, Oktay, Eren, Recep, Batuhan, M.Rıdvan, Ali Koçak, Mikail, Murathan ve Emrah Uzun’a, yeşil takımda ise Reşat, Mert, Osman, Ertuğrul, Nafican, Oğuz, Muhammed Çoban, Hakan Yağmurkaya, Kerem Çağatay, Kerem Pala ve Fatih Şerifoğlu’na görev verdi. İkinci yarıda Kıvanç, Berat Ali ve Murat Cömert de çift kaleye dahil oldu.

Mücadele gücü yüksek geçen çift kalede futbolcuların performansı kritik Gümüşhane maçı öncesi teknik adam Bahri Kaya’nın yüzünü güldürürken, 2-2 sona eren maçın gollerini beyaz takımda Mikail ve Kıvanç, kırmızı takımda ise Berat Ali ile Emrah Uzun kaydetti.

Yeni Çorumspor’da Gümüşhanespor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek. (Rıfat KARA)