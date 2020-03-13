Prova umut verdi

Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor’un konuğu olacak olan Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü. Afyonspor maçının provası niteliğinde geçen çift kale 1-1 tamamlanırken, futbolcuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya ve Reşat Şen katılmazken, mevcut kadronun yanı sıra altyapıdan 6 oyuncu daha antrenmana çağrıldı. Gruplar halinde yapılan düz koşu ile başlayan antrenman dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Afjet Afyonspor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, turuncu takımda Deniz, Ertuğrul, Samet, Osman, Mehmet Can, Kerem Çağatay, Mete, Semih, Muhammed Çoban, Burak ve Şaban’a, yeşil takımda ise Onur, Nurican, Talha, Eren, Nafican, Batuhan, Enes, Muhammed Rıdvan, Mert Ilıman, Mert Aktaş ve Volkan’a görev verdi. Mücadele açısından oldukça sert geçen çift kale maç 1-1 sona erdi. Turuncu takımın golünü Osman, yeşil takımın golünü ise Batuhan kaydetti.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Çorum’da ki son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

(Rıfat KARA)