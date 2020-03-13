Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93640
ALTIN
320.368
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9242
EURO
6.9899

Prova umut verdi

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü Afjet Afyonspor’la deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift kale ile sürdürdü. Afyon maçının provası niteliğindeki çift kalede futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Prova umut verdi

Çorum Futbol Kulübü Pazar günü Afjet Afyonspor’la deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift kale ile sürdürdü. Afyon maçının provası niteliğindeki çift kalede futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

13 Mart 2020 Cuma 00:20
Prova umut verdi

Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor’un konuğu olacak olan Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü. Afyonspor maçının provası niteliğinde geçen çift kale 1-1 tamamlanırken, futbolcuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde saat 11.00’de başlayan antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya ve Reşat Şen katılmazken, mevcut kadronun yanı sıra altyapıdan 6 oyuncu daha antrenmana çağrıldı. Gruplar halinde yapılan düz koşu ile başlayan antrenman dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Afjet Afyonspor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, turuncu takımda Deniz, Ertuğrul, Samet, Osman, Mehmet Can, Kerem Çağatay, Mete, Semih, Muhammed Çoban, Burak ve Şaban’a, yeşil takımda ise Onur, Nurican, Talha, Eren, Nafican, Batuhan, Enes, Muhammed Rıdvan, Mert Ilıman, Mert Aktaş ve Volkan’a görev verdi. Mücadele açısından oldukça sert geçen çift kale maç 1-1 sona erdi. Turuncu takımın golünü Osman, yeşil takımın golünü ise Batuhan kaydetti.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Çorum’da ki son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Puanlı atletizmde son şampiyonlar belli oldu
Puanlı atletizmde son şampiyonlar belli oldu
Ersin Küçükoğlu tribünden izledi
Ersin Küçükoğlu tribünden izledi
Koronavirüs halteri de vurdu
Koronavirüs halteri de vurdu
Moraller yüksek
Moraller yüksek
Çorum FK’ya uğurlu hakem
Çorum FK’ya uğurlu hakem
Spor Lisesi’nden çifte şampiyonluk
Spor Lisesi’nden çifte şampiyonluk
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim