Protokolün gol sevinci

Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçı, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum FK’nın ana sponsoru Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, çok sayıda siyasi parti temsilcisi izledi.

Çorum FK, 5 binin üzerinde taraftarının desteğini alarak oynadığı maçı 5-0 kazanarak sezonun en farklı galibiyetini alırken, her golden sonra taraftarlar gibi protokol mensupları da büyük sevinç yaşadılar.

(Hüseyin AŞKIN)

