“Projelerimiz, önümüzdeki süreçte artarak devam edecek”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Partili Belediye Başkanlarının katıldığı 3 günlük Kızılcahamam kampı için gittiği Ankara’da, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Kamp dönüşü, yüksek lisanstan sınıf arkadaşı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Aşgın, yapımı süren ve projeye çıkacak olan yatırımlarla ilgili olarak Bakan Kasapoğlu’na bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın, “Gençlik ve Spor Projelerimizde her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Gençlerimize yönelik projelerimiz önümüzdeki süreçte de kıymetli Bakanımızın destekleriyle artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

