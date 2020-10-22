Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü önceki gün 6.hafta maçında konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek üst üste ikinci galibiyetini alırken, Teknik Direktör Bahri Kaya, galibiyeti tüm Çorum Futbol Kulübü sevenlerine armağan ettiklerini söyledi.

Galip gelmelerine rağmen bazı eksiklerinin olduğunu da kaydeden teknik patron Bahri Kaya, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Deplasmanda kazandığımız 3 puandan sonra sahamızda kazanmak çok daha önemliydi. Maç öncesi hafta içi yaptığımız antrenmanlarda oyuncularıma da bunu sık sık söyledim.

4-0’lık bir galibiyet tabii ki sevindirici. Bazı eksiklerimizin olduğunu var sayaraktan tüm futbolcu arkadaşlarımı kutluyorum. Bu galibiyetin dışında, takım içinde daha farklı pozitif enerjilerin oluştuğu bir maç olduğunu söyleyebilirim. Seyircinin göremediği antrenman, soyunma odası ve takım içinde olanlar bizi oldukça iyi bir noktaya getirdi. Yani tam anlamıyla pozitif bir hafta yaşadık. Bu anlamda galibiyette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Niğde maçında aldığımız 3 puan tüm Çorum FK sevenlerine armağan olsun” dedi.

(Spor Servisi)