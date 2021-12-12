“Pota”nın şampiyonu Başöğretmen Anadolu

Liseli Genç kızlar A Kategorisi Basketbol İl Birinciliği, Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçıyla sona erdi. İpi, Başöğretmen Anadolu Lisesi göğüsledi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta, ilk periyodu Atatürk Anadolu Lisesi 6-5 önde tamamlarken, ikinci periyodu 8-7 alan Başöğretmen Anadolu Lisesi soyunma odasına 14-12 üstün gitti.

Üçüncü periyotta rakibini sayı olarak ikiye katlayan Başöğretmen Anadolu Lisesi, periyodu 14-7 kazanıp durumu 28-19’a getirdi. Final periyodunda da pota altında etkili olan Başöğretmen Anadolu Lisesi, bu periyotta ise rakibine 14-8 üstünlük sağlayarak sahadan 42-27 galip ayrılıp şampiyonluk ipini göğüsledi. Atatürk Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.



(Bülent USLU)

