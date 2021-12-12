“Pota”nın şampiyonu Başöğretmen Anadolu
Liseli Genç Kızlar A Kategorisinin finalinde Atatürk Anadolu Lisesi’ni 42-27 yenen Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Liseli Genç kızlar A Kategorisi Basketbol İl Birinciliği, Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçıyla sona erdi. İpi, Başöğretmen Anadolu Lisesi göğüsledi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta, ilk periyodu Atatürk Anadolu Lisesi 6-5 önde tamamlarken, ikinci periyodu 8-7 alan Başöğretmen Anadolu Lisesi soyunma odasına 14-12 üstün gitti.
Üçüncü periyotta rakibini sayı olarak ikiye katlayan Başöğretmen Anadolu Lisesi, periyodu 14-7 kazanıp durumu 28-19’a getirdi. Final periyodunda da pota altında etkili olan Başöğretmen Anadolu Lisesi, bu periyotta ise rakibine 14-8 üstünlük sağlayarak sahadan 42-27 galip ayrılıp şampiyonluk ipini göğüsledi. Atatürk Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.
(Bülent USLU)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Karagümrük
|16
|22
|10. Beşiktaş
|15
|21
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8