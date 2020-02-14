“Pota’nın şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 6 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün Mustafa Kemal Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu arasında final maçı oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçını okul idarecilerinin yanı sıra veliler ve çok sayıda öğrenciler izledi. Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü eline alan 23 Nisan Ortaokulu ilk periyodu zorlanmasına rağmen 10-8 kazanmasını başardı. İkinci periyotta zaman zaman oyuna ortak olan Mustafa Kemal Ortaokulu pota altında 23 Nisan Ortaokulu durduramayınca ilk yarıyı 24-19 geride kapattı. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü tamamen eline geçiren 23 Nisan Ortaokulu üçüncü periyodu 6, dördüncü periyodu da 4 sayı farkla kazanarak maçtan 55-40 üstün ayrılarak şampiyonluğa uzandı. Mustafa Kemal Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

23 Nisan: 55

M.Kemal: 40

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Melikşah Kesici, İsmail Hekim.

23 NİSAN ORTAOKULU: Aras Taner, Mert, Yağız, Kenan, A.Selim, Umut, Kerem, Kağan, Göktuğ, Ahmet Kaan, Ahmet Emir, Muhammed, Ali Hakan, Sefa, Hamza, Semih, Ali Halim, Halil Buğra, M.Emin, M.Anıl.

MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU: Yiğit Arslan, Eyüp, İlhan, Ant, Yusuf, Mustafa, Y.Kaan, Talha Sefer, Ozan, Emirhan.

(Rıfat KARA)