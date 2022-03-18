‘Pota’da şampiyon 23 Nisan Ortaokulu

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 9 takımın 2 grupta mücadelesi ile start alan il birinciliğinde yarı final maçlarının ardından dün final heyecanı yaşandı. 23 Nisan Ortaokulu ile Bahçeşehir Koleji şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayan maçta üstün bir oyun ortaya koyan 23 Nisan Ortaokulu ilk yarıyı 9 sayı farkla kazandı. 3.periyotun ilk bölümünde oyuna ortak olan Bahçeşehir Koleji daha sonra oyunun hakimiyetini tekrar rakibine kaptırınca maçı 23 Nisan Ortaokulu 50-36 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Bahçeşehir Koleji ise il birinciliğini ikincilikle tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI M.AKİF ERSOY’UN

Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde üçüncülük kupası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun oldu.

23 Nisan Ortaokulu ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan final maçı öncesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Özel Çorum TED Koleji üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu maçı 26 sayı farkla kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Özel Çorum TED Koleji ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 36

23 NİSAN ORTAOKULU: 50

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: İsmail Hekim, Hüseyin Mert Şeker.

ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kuzey, Ezel Hüseyin, Burak Mert, Cengiz, Ferman, Mustafa Emir, Ceyhun, Semih, Yağız.

23 NİSAN ORTAOKULU: Hasan Hüseyin, Mert, İbrahim, Mustafa, Burak, Emin Talha, Baturay, Alp Kağan, Andaç, Eren, Yiğit, M.Eymen, M.Emin, Arda Efe, Bahri, Yiğit Eymen, Yusuf, Tuna, Ekin, Kemal, Ömer.

PERİYOTLAR:8-13, 8-12, 6-9, 14-16.

(Rıfat KARA)

