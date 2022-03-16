‘Pota’da finalistler belli oldu

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği'nde sona gelindi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Özel Bahçeşehir Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy'u uzatmalara giden maçta 44-42 yenerek ilk finalist olmayı başardı. Saat 11.45'de oynanan günün ikinci maçında ise TED Çorum Koleji ile 23 Nisan Ortaokulu karşı karşıya geldi. 23 Nisan Ortaokulu baştan sonra üstün oynadığı karşılaşmayı 57-20 kazanarak finale yükselen ikinci takım oldu.

FİNAL CUMA GÜNÜ

Küçük erkeklerde potanın en büyüğü Cuma günü belli olacak. Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00'de 23 Nisan Ortaokulu ile Özel Bahçeşehir Ortaokulu final maçında kozlarını paylaşırken, bu maç öncesi ise TED Çorum Koleji ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

ÖZEL BAHÇEŞEHİR:44

MEHMET AKİF ERSOY:42

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: İsmail Hekim, Hüseyin Mert Şeker.

ÖZEL ÇORUM BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU: Kuzey, Ezel Hüseyin, Burak Mert, Cengiz Kuzey, Ferman, Mustafa, Ceyhun, Semih, Yağız.

MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU: Tahirhan, Sefer Fatih, N.Eymen, Abdulbaki, İsmail Yağız, Furkan, Sefa Salih, Yiğit, Hasan, Mehmet Tayyip, Eyyüp Kerem, Mehmet Serhat, Ahmet, Eren, Ahmet Efe, Ferhat, İlker.

1.PERİYOT: 6-10, 2.PERİYOT: 13-13, 3.PERİYOT: 6-4, 4.PERİYOT: 11-9, UZATMALAR: 8-6.

23 NİSAN:57

TED KOLEJİ: 20

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Çelebi Yaşar, Esra Avcı.

23 NİSAN ORTAOKULU: Hasan Hüseyin, Mert Musa, İbrahim, Mustafa Efe, Burak, Emin Talha, Baturay, Alp Kağan, Andaç, Eren, Yiğit Çağan.

TED ÇORUM KOLEJİ: Barın, Ahmet Toprak, Mert, Ufuk, Bora, Mustafa, Mehmet Ayaz, Alp Kaan.

1.PERİYOT: 20-4, 2.PERİYOT: 12-10, 3.PERİYOT: 17-4, 4.PERİYOT: 8-2.

(Rıfat KARA)