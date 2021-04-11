Polisleri unutmadılar

176.yılını kutlayan polis teşkilatını Osmancık Belediyespor’lu futbolcular da unutmadı.

Çorum’u bu yıl da BAL’da temsil etmeye hazırlanan Osmancık Belediyespor, önceki gün Çankırı Kurşunlu Belediyespor ile oynanan özel maç öncesi polis teşkilatının 176.yılını kutladı. Karşılaşma öncesi sahaya “Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı polis teşkilatımızın 176.yılı kutlu olsun” yazılı pankart ile çıkan futbolcular maçı izleyen az sayıda ki seyircilerden büyük alkış aldı. Daha sonra sahaya inen Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kulüp Başkanı Fatih Ergün ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve emniyet mensuplarına çiçek takdim ederek teşkilatın 176.yılını kutladılar.

(Rıfat KARA)

