Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119755
ALTIN
303.948
DOLAR
5.9815
STERLİN
7.8364
EURO
6.5960

Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşür dağıttı. 

Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşür dağıttı. 

30 Ocak 2020 Perşembe 15:09
Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nde görevli Polis memuru Ümit Karartı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Akkaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince hazırlanan güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşürler okullarda öğrenci ve velilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Akkaya’ya Toplum Destekli Polisi Ümit Karartı tarafından teslim edildi. Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde toplum destekli polislik büro amirliğince okullarda öğrencilere yönelik bu konularda bilgilendirme çalışmaları yapılacağı belirtti. 
Yalçın Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Okul ve Kurumlarımıza, ilçemizin çeşitli bölgelerine bilgilendirme amaçlı Madde bağımlığı ayrıca Güvenli İnternet ile ilgili afişler asılacağının bilgisini verdi. 

İlgili Haberler
Sancaktepe’ye bileniyorlar
Sancaktepe’ye bileniyorlar
Murathan ve Rıdvan seferberliği
Murathan ve Rıdvan seferberliği
Çorumlu hakemler atletik testten geçtiler
Çorumlu hakemler atletik testten geçtiler
Şubat çetin geçecek
Şubat çetin geçecek
Gökdeniz Ekmekçioğlu Türkiye Şampiyonu
Gökdeniz Ekmekçioğlu Türkiye Şampiyonu
Sancaktepe hazırlıkları başladı
Sancaktepe hazırlıkları başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim