Play-Off’un yolu Çorum’dan geçiyor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta son hafta maçları 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Hekimoğlu Trabzon ve Kocaelispor’un play-offu garantilemesinin ardından gözler play-offa kalacak 2 takıma çevrildi. 62 puanla dördüncü sırada yer alan Ankara Demirspor adaylar arasında en muhtemel takım olarak dikkat çekerken, Sarıyer, 24 Erzincanspor ve Afjet Afyonspor ise son hafta oynanacak maçların ardından play-offa adını yazdıracak bir diğer takım olacak.

Dördüncü sırada yer alan Ankara Demirspor son hafta maçında sahasında Hekimoğlu Trabzon’u ağırlayacak. Ankara temsilcisi bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ve berabere ayrılması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın play-off bileti alacak. Play-Off’a kalacak olan beşinci takımın yolu ise Çorum’dan geçecek. Çorum FK ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşma Erzincan ve Afyon’u play-off potasındaki yerini belirleyecek. Sarıyer’in deplasmanda Çorum FK’yı mağlup etmesi durumunda İstanbul temsilcisi diğer maçların sonucuna bakmaksızın play-offa yükselen son takım olacak. Sarıyer’in Çorum FK’ya yenilmesi veya berabere kalması durumunda ise 24 Erzincanspor’un da Sancaktepe’yi mağlup etmesi ile birlikte beşinci takım 24 Erzincanspor olacak.

İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJ DEVREYE GİREBİLİR

Ankara Demirspor’un Hekimoğlu Trabzon’a mağlup olması ve 24 Erzincanspor’un da Sancaktepe’yi mağlup etmesi durumunda Çorum FK-Sarıyer maçı sonucuna bakmaksızın play-offun dışında kalan takım ikili averaj sonunda Ankara Demirspor olacak.

Sarıyer’in Çorum’a kaybetmesi, 24 Erzincanspor’un Sancaktepe FK ile berabere kalması, Afjet Afyonspor’un da kazanması durumunda ise 3 takımda 60 puanda olacak. Bu durumda üçlü averaj devreye girecek. Sarıyer, 24 Erzincanspor ve Afyonspor arasındaki üçlü averajda Afyonspor rakiplerinin gerisinde kalırken, bu kez Sarıyer ile 24 Erzincanspor arasındaki genel averaj sonucu play-offa kalan diğer takımı belli edecek.

