“Play-Off’tan da olsa 1.Lig’e çıkan takımlardan biri olacağız”

Çorum Futbol Kulübü’nün deneyimli savunma oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu, yarınki Sarıyer maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

10 günde 4 kritik maç oynayacaklarına dikkat çeken Salih Zafer Kurşunlu, bu maçlarda 9-10 puan almaları halinde play-off şanslarının artacağına inandığını ifade ederken, “Sezon sonunda Play-Off’tan da olsa inşallah 1.Lig’e çıkan takımlardan biri olacağız” dedi. Deneyimli stoper, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir’in gelmesiyle birlikte tüm futbolcuların bireysel performanslarının arttığına da dikkat çekti.

ASIL SÜREÇ BAŞLIYOR

Sezona kötü başladıklarını ancak İsmet Hoca’nın göreve gelmesiyle toparlandıklarını kaydeden Salih Zafer Kurşunlu, 10 günde çok kritik 4 maç oynayacaklarına dikkat çekerken, “Sezona kötü başladık ancak İsmet Hoca’nın gelişi ile birlikte biraz olsun toparlandık. Son olarak 1 haftada 3 maç oynadık ve bu maçlardan 6 puan çıkardık. Hedefimiz 9 puandı aslında ama olmadı. Zonguldak maçını da kazanabilirdik, olmadı.

Asıl süreç bundan sonra başlıyor. 10 günde 4 maç oynayacağız. Bu 4 maçtan 9-10 puan çıkarabilirsek Play-Off şansımızı sürdürme noktasında iyi bir netice olacağını düşünüyorum. Bunun için hazırlanıyoruz.

İSMET HOCA İLE PERFORMANSINIZ ARTTI

Herkes her şeyin farkında. 4 maçtan istediğimiz puanı çıkardığımız takdirde Play-Off potasına gireceğimizi düşünüyorum. İkinci yarının başlaması ile birlikte daha fazla puan toplayarak Play-Off oynayabiliriz.

Performans olarak elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geldiğimde biraz yalpaladım ama sonradan toparlandım. Özellikle İsmet Hoca’nın gelişi ile birlikte sadece benim değil, tüm takım arkadaşlarımın bireysel performansları arttı. Bunu da hem mental olarak, hem fiziken sahaya yansıttığımızı düşünüyorum” dedi.

İLK KEZ SANTRASI OLMAYAN İKİ GOL YEDİK

Soruları da cevaplayan Salih Zafer Kurşunlu, Uşakspor ve Uyakspor maçlarında yenilen son saniye golleri ile ilgili olarak, “13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerim var. İlk defa santrası olmayan iki gol yedik. Birkaç defa 90’da gol yemişliğimiz var ama santrası olmayan gole ilk kez şahit oluyorum. Bu gollerde tabii ki bizlerin hatası var. Ama ben daha çok şans faktörünün yanımızda olmadığını düşünüyorum. İnşallah bir daha yaşamayız, biz rakibimize yaşatırız. Birinci olarak çıkarız diyemiyorum ama Play-Off’tan inşallah bir üst lige çıkan takım Çorum FK olacaktır” dedi.

EREN’İN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ İYİ, MEHMET SEDEF DAHA TECRÜBELİ

Savunmada zaman zaman Eren Tokat’la zaman zaman da Mehmet Sedef’le partner olan Salih Zafer Kurşunlu, “hangisi ile daha iyi anlaşıyorsun?” şeklindeki soruya da; “Şuana kadar hem Eren Tokat, hem de Mehmet Sedef ile oynadım. İkisinin de farklı özellikleri var. Eren’in fiziki özellikleri daha iyi. Mehmet Sedef ise daha tecrübeli. Bu nedenle iki arkadaşımı da yadırgamıyorum. Birbirimize çok alıştık. Hangisi olursa olsun takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son günlerde de defansif açıdan da iyiye gittiğini düşünüyorum” diye cevap verdi.

(Spor Servisi)