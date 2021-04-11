Play-Off zora girdi: Şanlıurfaspor: 1-Çorum FK:0

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Batuhan Gültek **, Selman Timur ***, Harun Reşit Güngör ***

4.HAKEM: Metin Ateş

ŞANLIURFASPOR: Hakan **, Süleyman ** (Dk. 79 Mehmet *), Galip ***, Gökdeniz ** (Dk. 78 Fevzi *), Mustafa ***, Y.Emre ** (Dk. 65 Göksu **), Can ***, Cihan ***, Hüseyin Cihan ** (Dk. 65Muhammed Ali *), Onur Kolay ***, Muhammet Raşit ***

YEDEKLER: Alperen, Fatih Kaldan, , Mustafa Samican, Tarık, İsmail Cem, Recep

TEKNİK DİREKTÖR: Gürses Kılıç

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin **, Tarık *, Mehmet Sedef * (Dk. 89 Eren), Murat **, Abdulhamit **, Hüseyin Bak * (Dk.46 Oktay *), Muhammed Fettahoğlu **, Ömer * (Dk.60 Salih Zafer *), Sinan *, Umut *, Cengiz *

YEDEKLER: Erdi, Hüseyin Can, Mete, Kerem

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOL Dk.29 Cihan Can

SARI KARTLAR: Onur Kolay, Hüseyin Cihan, Mehmet, Göksu (Şanlıurfaspor), Mehmet Sedef, Umut (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum FK, 34.hafta maçında konuk olduğu Şanlıurfaspor’a 1-0 yenilerek şansını zora soktu.

9 maçlık yenilmezlik serisinde topladığı puanlarla play-off potasıyla puan farkını 3’e kadar indiren Çorum FK, geçtiğimiz hafta evinde Hekimoğlu Trabzon’a 3-2, yenildikten sonra Urfa’dan puansız döndü.

Ligde kalma mücadelesi veren ve takımın başına Çorumspor ve Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Gürses Kılıç’ın gelmesiyle çıkışa geçen Şanlıurfaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Çorum FK, sezonun en kötü futbollarından birini oynadı.

Hiçbir varlık gösteremeyen Çorum FK’nın ilk yarıda kaleyi bulan şutu bile olmazken, evsahibi ekip 29.dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Cihan Can’ın kafa golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Hüseyin Bak’ın yerine Oktay’la başlayan Çorum FK’daki bu değişiklik de sonuç vermedi. İlk yarıdaki kötü futbol devam etmesine rağmen Çorum FK 57.dakikada Sinan’la çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.

90+1’de önce Göksu, ardından Can Erdem’in şutlarında Çorum FK kalecisi Hasan Hüseyin gole izin vermeyince karşılaşma Şanlıurfaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Çorum FK 49 puanda kalıp haftayı 9.sırada kapatırken, play-off potasıyla puan farkı 6’ya çıktı. Puanını 28’e yükseltip 14.sırada yer bulan Şanlıurfaspor ligde kalma umutlarını tazeledi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 29: GOL! Şanlıurfaspor’un golü geldi. Sağdan Galip’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topu ön direkte iyi yükselen Cihan Can kafayla ağlara yolladı: 0-1.

DAKİKA 57: Çorum FT, önemli bir fırsattan yararlanamadı. Topla birlikte orta sahadan rakip yarı alana geçen Cengiz’in ara pasına hareketlenen Sinan, ceza sahasına girer girmez uygun durumda yerden vuruşunu yaptı, ancak yaptığı vurup geri pas gibi olunca kaleci Hakan üzerine gelen topu çok rahat bir şekilde kontrol etti.

DAKİKA 90+1: Şanlıurfaspor atağında, Göksu ceza yayından vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi. Pozisyonun devamında, bu kez Can Erdem’in sert şutunu kaleci Hasan Hüseyin mükemmel bir refleksle kornere çeldi.

(Hüseyin AŞKIN)