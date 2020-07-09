Play-off var, düşme yok

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Türkiye futbol liglerinden alt liglerin tescil formatı nihayet belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, iki kez oynatma, bir kez de sonlandırma kararı verdiği 2.ve 3.Ligler ile Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) tescil formatını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 2.ve 3.Liglerde, maçlara ara verilmeden önce gruplarında lider durumda bulunan takımlar bir üst lige terfi ettirildi. Bu doğrultuda, Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor şampiyon ilan edilip TFF 1. Lig'e yükseldiler. TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi ettirildiler.

KULÜPLERİN İSTEDİĞİ OLDU

Tescil formatının belirlenmesi sürecinde oynanıp oynanmayacağı üzerinde birçok polemik yaşanan play-off konusunda ise kulüplerin istediği oldu. TFF yönetimi, sezon başında belirlenen statüye göre, grup liderlerinden sonra 2.,3.,4.ve 5.sırayı alan takımların play-off oynamalarına karar verdi. Bu doğrultuda, TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-off oynama hakkı kazandı.

PLAY-OFF MAÇLARI ANTALYA’DA

TFF yönetimi, sezon başında belirlediği statüde değişikliğe gitti. Play-Off yarı finalleri çift maç üzerinden deplasmanlı oynanması gerekirken, TFF yönetimi yaptığı değişiklikle maçların Antalya’da tek karşılaşma üzerinden elemeli oynanmasına karar verdi. Play-Off maçları 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya’da ve gece oynanacak.

Maçlar sonunda TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecek.

DÜŞMESİ KESİNLEŞENLER DÜŞTÜ

Belirlenen tescil formatına göre, liglere ara verilmeden önce bir alt lige düşmesi kesinleşen takımlar yeni sezonda bir alt ligde mücadele edecek. Bu doğrultuda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup’ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düştüler. Düşme hattında yer alan ancak matematiksel olarak düşmeleri kesinleşmeyen takımlar ise yeni sezonda da aynı liglerde mücadele etmeye devam edecekler.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) ise gruplarında lider durumda bulunan toplam 11 takım 3.Lig’e yükseltildi.

BAL’dan yerel lige düşme, yerel ligden BAL’a yükselme ve BAL baraj maçları ile ilgili karar TFF Amatör İşler Kurulu’nun yapacağı çalışmalar sonrası açıklanacak.

(Spor Servisi)