Play-Off ‘Umut’ları Sinan’ın omuzlarında: 4-0

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Abdurrahman Haymana **, Burak Gültek ***, Adnan Akbulut ***

4.HAKEM: Deniz Sercan Akgül

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin **, Ertuğrul **, Mehmet Sedef *** (Dk. 78 Mete *), Salih Zafer ***, Eren *** (Dk. 78 Talha *), Muhammet Fettahoğlu ***, Kerem Çağatay ** (Dk. 66 Muhammed Çoban *) Mikail Albayrak *** (Dk. 66 Tarık *), Sinan ****, Umut *** (Dk.88 Mert Aktaş), Nafican ***

YEDEKLER: Deniz, Onur Tekin, Kürşat.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GÜMÜŞHANESPOR: Zeki *, Tuğay *, Sercan Kaya * (Dk.71 Hasan), Musa Sinan * (Dk.46 Bahadır Abdulkadir), Burak, Raif, Mert * (Dk. 71 Okan *), Yunus * (Dk. 19 Oğuz *), Ömer Alp *, Osman *, Kudret Oben * (Dk.88 İlke)

YEDEKLER: Cengiz, Özgür, Recep, Baran

TEKNİK DİREKTÖR: Galip Gündoğdu

GOLLER: Dk. 40, 44 (penaltıdan) ve 45+1 Sinan, Dk. 86 Umut

SARI KARTLAR: Kerem Çağatay (Çorum FK), Raif, Yunus, Ömer Alp ve Kudret Oben (Gümüşhanespor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü dün 18.hafta maçında konuk ettiği Gümüşhanespor’u 4-0 yenerek moral bulurken, play-off umutlarını da tazeledi.

5 DAKİKADA ÇORUM FK

Dün Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Eren Tokat haftalar sonra ilk 11’de yer alırken, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz’in yerine sol kanatta genç Nafican oynadı.

Maçın genelinde oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum Futbol Kulübü’nün 6.dakikada Kerem Çağatay’la bir topu direkten dönerken, kırmızı-siyahlılar ilk yarının son dakikalarında peş peşe 3 gol buldu. 41.dakikada gol perdesini açan Sinan Kurumuş, 44.dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkartırken, 45+1.dakikada da kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıda da kontrolü elinde tuttu. Maç boyunca rakibine pozisyon vermeyen kırmızı-siyahlılar, 86.dakikada kaptan Umut’un golüyle farkı dörde çıkartıp sahadan 4-0 galip ayrıldılar.

Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nden sonra Gümüşhanespor’u da 4-0’la geçerek bu sezonun en farklı ikinci galibiyetini alan Çorum FK bu galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, Gümüşhanespor 6 puanla düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Mikail’in pasında Umut çizgiye indi, yerden ceza yayına çıkarttığı topu Kerem Çağatay gelişine sert bir vuruşla kaleye gönderdi, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 31: Umut’un pasında Mikail ceza yayının sağından vurdu, top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 41 (GOL): Soldan gelişen Çorum FK atağında, topla birlikte ceza sahasına sokulan Nafican’ın yerden kale alanına çıkarttığı topu savunma uzaklaştırdı. Kerem Çağatay yayın gerisinden gelişine bir vuruşla kaleyi düşünürken penaltı noktası civarında Sinan kontrol ettiği topu şık bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0.

DAKİKA 44 (GOL): Fark ikiye çıktı. Yine soldan gelişen atakta, Mehmet Sedef topla birlikte ceza sahasına girdi, kale alanına doğru ilerlerken Oğuz’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanmak üzere topun başına geçen Sinan fileleri havalandırdı: 2-0.

DAKİKA 45+1 (GOL): Çorum FK üçüncü golü buldu. Gümüşhanespor hücuma çıkarken yapılan yan pasta araya giren Sinan Kurumuş karşı karşıya pozisyonda kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı: 3-0.

DAKİKA 86 (GOL): Fark dörde çıktı. Soldan gelişen atakta, Nafican’ın yerden çıkarttığı topu Sinan Umut’a bıraktı, Umut ceza sahası içerisinde sol çaprazdan uzak köşeye harika bir vuruş yaptı: 4-0.