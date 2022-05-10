“Play-off heyecanı yaşatamadığımız için özür diliyorum”

Yakup Ateş’in açıklaması şöyle: “Ateşten gömleği giymek için geldiğimiz Çorum FK’daki sportif direktörlük görevinden, sezonun bitmesiyle ayrılmış bulunuyorum.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, sezonu play-off potasının sadece 1 puan gerisinde tamamladık. Bu camiaya play-off heyecanı yaşatamadığımız için şahsım adına özür diliyorum.

Görevde bulunduğumuz sürece, bizlere desteğini bir an olsun esirgemeyen cefakâr taraftarımız başta olmak üzere, Çorum şehrine ve bütün Çorumlulara teşekkür ediyorum. Teknik direktörümüz Ergün Penbe ve ekibine, futbolculara ve kulüp personeline ayrıca teşekkür ediyorum. İstemeden de olsa, üzdüğüm, kırdığım olduysa, affola.”

(Hüseyin AŞKIN)

