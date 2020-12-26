Play-Off ateşi “Kömür”le yansın

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan bugün oynanacak 16.hafta maçlarıyla devam edecek. Çorum Futbol Kulübü, kendisi gibi üst sıraları zorlayan Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda karşılaşacak.

İsmet Taşdemir’in teknik direktörlük görevine gelmesiyle umut vadeden bir futbol oynamaya başlayan ve puan ortalamasını yükselten Çorum Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlattığı yükselişini zorlu Uşak deplasmanında aldığı altın değerindeki puan ve ardından hafta içerisinde Hacettepespor karşısında 2-0 galip gelerek sürdürdü. Sezonun ilk yarısını mümkün olduğunca play-off potasına yakın bitirmeyi hedefleyen Çorum Futbol Kulübü, son 4 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Zonguldak Kömürspor önünde puan ya da puanlar alarak Çorum’a moralli dönmeyi hedefliyor. Perşembe günü gittiği Zonguldak’ta dün yaptığı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç Kaya dışında eksik bulunmuyor. Zonguldak Kömürspor da kritik maç öncesinde tam kadro.

15 puanla 11.sıradaki Çorum Futbol Kulübü ile 14 puanlı 13.sıradaki Zonguldak Kömürspor arasında bugün Devrek İlçe Stadı’nda oynanacak maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Tolga Sancak düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak maçta Tolga Sancak’ın yardımcılıklarını ise yine Trabzon bölgesinden Yiğit Çam ve Ertan Demirci yapacak. Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Cinek ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)