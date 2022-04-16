Play-off aşkına

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 35.hafta maçında, bugün Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, hedef mutlak galibiyet.

Somaspor, Ankaraspor ve geçtiğimiz hafta da 1461 Trabzon FK’yı yenerek son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrılarak, play-off potasıyla farkı 1 puana düşüren Çorum FK, bitime 4 hafta kala tamamen play-off potasına girmeye odaklandı. Bu doğrultuda, bugünkü İnegölspor maçında da hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi.

İnegölspor maçının hazırlıklarını tamamlayan ve karşılaşma saatini bekleyen Çorum FK’da, 1461 Trabzon maçında sakatlanan Sefa Akın Başıbüyük ve Muhsin Yıldırım forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz hafta, Sarıyer karşısında aldığı 5-1’lik yenilgi ile, play-off yarışında havlu atan İnegölspor ise kalan 4 haftada prestij mücadelesi verecek. Bursa ekibi, Çorum FK karşısında kazanıp, taraftarlarının gönlünü almanın hesaplarını yapıyor.

58 puanla 7.sırada yer alan Çorum FK ile 49 puanlı 10.sıradaki İnegölspor arasında, bugün İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak maçı, Manisa bölgesi hakemlerinden Şevket Teker yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta, Şevket Teker’in yardımcılıklarını ise, İzmir bölgesinden Uğur Önay ile Tolga Atasoy yapacak. Yine İzmir bölgesinden Erdem Temel de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

