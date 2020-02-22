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Play-Off aşkına!

Çorum’un Kadınlar 2.Voleyol Ligi’ndeki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü, normal sezonun son hafta maçında Rize’de Çaykur Rize Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Sultanlar bu maçı kazanması halinde adını Play-Off’a yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise Osmancık’ta oynanan Osmancık Belediyespor-Erbaa Gençlikspor maçının sonucunu bekleyecek.

Play-Off aşkına!

Çorum’un Kadınlar 2.Voleyol Ligi’ndeki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü, normal sezonun son hafta maçında Rize’de Çaykur Rize Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Sultanlar bu maçı kazanması halinde adını Play-Off’a yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise Osmancık’ta oynanan Osmancık Belediyespor-Erbaa Gençlikspor maçının sonucunu bekleyecek.

22 Şubat 2020 Cumartesi 00:05
Play-Off aşkına!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 14.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda Rize temsilcisi Çaykur Rize Gençlikspor’un konuğu oluyor. 20 puanla ikinci sırada yer alan Çorum Voleybol Spor Kulübü ile 19 puanla üçüncü durumda bulunan Erbaa Gençlikspor Ordu Çamlıkspor’un ardından Play-Off’a adını yazdıran ikinci takım olmak için kritik maçlar oynayacaklar. Çorum temsilcisi yarın saat 14.00’de Rize İyidere Spor Salonu’nda Çaykur Rize Gençlikspor ile karşılaşırken, Osmancık İlçe Sahası’nda aynı saatte ise Erbaa Gençlikspor, Osmancık Belediyespor’un konuğu olacak. Çorum Voleybol maçı kazanması halinde rakibinin oynadığı maçın sonucuna bakmaksızın Play-Off’a adını yazdıracak. Yenilmesi durumunda ise gözler Osmancık Belediye-Erbaa Gençlikspor maçının sonucuna çevrilecek.

Son Güncelleme: 22.02.2020 00:00
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