Pınar Koleji’nden tarihi başarı
Samsun’da düzenlenen Liseli Gençler Yüzme Grup Birinciliği’nde şampiyon olan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi erkek takımı, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan ilk Çorum takımı oldu. Özel Pınar’ın Genç Kız Masa Tenisi Takımı da Türkiye finalleri bileti aldı.
Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi, yüzme ve masa tenisinde büyük başarılara imza atarak ismini zirveye yazdırdı.
Erhan Umut Yağlı, Ömer Kaan Öztemiz, Emirhan Demir, İsmet Ata Demir, Alp Şahin Zürriyet, Celal Onur Şahin, Yusuf Kesen’den oluşan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Yüzme Takımı, Samsun’da düzenlenen Liseli Genç Erkekler Grup Birinciliğinde tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Bu başarısıyla, yüzme branşında Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan ilk Çorum takımı olarak tarihe geçti.
Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Genç Kız Masa Tenisi takımı da yine Samsun’da düzenlenen Grup Birinciliğinde fırtına gibi esti. Asu Ayça Şenyuva, Yağmur Yeşil, Sahranur Yılmaz, Irmak Bolat’tan oluşan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, tüm rakiplerini yenerek grubu yenilgisiz şampiyon olarak bitirdi ve Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Okul idaresi, büyük başarılara imza atan yüzme ve masa tenisi takımlarının antrenör ve sporcularını tebrik ederken, Türkiye şampiyonası finallerinde başarılar diledi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8