Pınar Koleji’nden tarihi başarı

Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi, yüzme ve masa tenisinde büyük başarılara imza atarak ismini zirveye yazdırdı.

Erhan Umut Yağlı, Ömer Kaan Öztemiz, Emirhan Demir, İsmet Ata Demir, Alp Şahin Zürriyet, Celal Onur Şahin, Yusuf Kesen’den oluşan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Yüzme Takımı, Samsun’da düzenlenen Liseli Genç Erkekler Grup Birinciliğinde tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Bu başarısıyla, yüzme branşında Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan ilk Çorum takımı olarak tarihe geçti.

Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Genç Kız Masa Tenisi takımı da yine Samsun’da düzenlenen Grup Birinciliğinde fırtına gibi esti. Asu Ayça Şenyuva, Yağmur Yeşil, Sahranur Yılmaz, Irmak Bolat’tan oluşan Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, tüm rakiplerini yenerek grubu yenilgisiz şampiyon olarak bitirdi ve Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul idaresi, büyük başarılara imza atan yüzme ve masa tenisi takımlarının antrenör ve sporcularını tebrik ederken, Türkiye şampiyonası finallerinde başarılar diledi.



(Hüseyin AŞKIN)

