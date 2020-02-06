“Pendikspor’a yenilirseniz yakarım bu sezonu”

Başkan Özcan’ın basın toplantısından derlediğimiz açıklamaları şöyle:

HİÇ BU KADAR ACİZ DURUMA DÜŞMEDİK

40 yaşındayım. Bugüne kadar birçok maç izledim. Birçok kez yenildik. Benim başkanlığım döneminde bu kadar aciz duruma düştüğümüz bir maç hatırlamıyorum. Sancaktepe maçında takım çok ruhsuzdu. Kalecimiz Reşat iyi bir performans sergilememiş olsaydı tarihi bir hezimet yaşayabilirdik.

Maçta, takımımızın ruhsuz mücadelesi, 60.dakikada oyundan çıkan futbolcumuzun yuhalanması, taraftarlarımızın ikinci golden sonra ‘üç, üç’ diye tempo tutması, 80.dakikada tribünlerin boşalmaya başlaması beni derinden üzdü. Burada üç gol yiyen takım Çorumspor’du. Kalbim kırıldı. Futbolcumuz belki iyi oynayamadı, iyi mücadele edemedi, beklentilerin altında bir mücadele sergiledi ama yuhalanmayı hak etmedi.

KILIÇ KININDAN ÇIKTI

Kendimi taraftarın yerine koyuyorum, bu rezil ve ruhsuz futbol karşısında ben olsam ben de stadı terk ederdim. Bu ruhsuzluğa ve rezilliğe tahammül etmezdim.

Bugüne kadar hep takımın arkasında durdum. Benim kadar dik duran, umut tazeleyen kimse olmadı. Hep umutla bekledim. Altyapıdan çıkarttığımız, Çorumspor’un yarınları dediğimiz oyuncularımızın sahadan forması çamur bile olmadan ayrılması gelecek adına beni kaygılandırdı.

Şimdi söyleyeceklerimi teknik ekip ve oyunculara tebliğ ettiğimiz için ekran karşısında söylüyorum. Artık yeter. Kılıç kınından çıktı bir kere. Artık kelle almadan yerine girmez.

BURASI ÇİFTLİK DEĞİL

Burası Ali Babanın çiftliği değil. Kimsenin kariyeri Çorumspor’un kariyerinin üstünde değildir. Çorumspor bugüne kadar hiç boyun eğmedi. Küme düşerken de eğmedi. Alnının akıyla, şerefiyle düştü. Olağanüstü bir hal olmadığı takdirde, bu son basın toplantım. Artık söz bitti, icraat zamanı.

YAKARIM BU SEZONU

Herkes haddini bilecek. Hangi kulüpte oynadığını ve hangi kulübe hizmet ettiğini bilecek. Herkes, Çorumspor’da oynamanın kıymetini bilecek. Buyurun, hodri meydan. Varsa yüreğiniz yenilin hadi bu hafta Pendikspor’a. Görün bakın o zaman neler yapıyorum. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmam. Önce kendi kellemi alırım. Dağıtırım bu takımı. Barındırmam kimseyi bu tesislerde. Bu sezonu da yakarım. Altyapıdan 15 yaşında çocuklarla devam ederim. Buyurun, varsa yüreğiniz, Pendikspor’a yenilin.

Son kez camiamdan özür diliyorum. Bir daha böyle bir ruhsuzluğa izin vermeyeceğim. Herkes ayağını denk alsın, titresin ve kendine gelsin.

O TRİBÜNLERİ BOŞALTTIRMAM

80.dakikada tribünler boşalıyor. Tribünlerin boşalmasında neden olan ruhsuzluğa ve rezilliğe asla müsaade edemem. Ben o tribünleri doldurmak için ne bedeller ödedim.

Tüm şehir küsmüştü. Siyasete bulaştı diye insanlar maçlara gelmiyordu. 50-60 kişiye oynarken ben bu sayıyı 3 bin-4 binlere çıkarttım. Böyle ruhsuz mücadele ve rezil futbolla tribünlerin yeniden boşalmasına izin vermem.

YÖNETİMDE DE REVİZYONA GİDECEĞİM

Bu kadroya inanmayan yöneticiler var. Yönetimde de revizyona gideceğim. Kimse geçen sezonla bu sezonu kıyaslamasın. Bun bu ruhla mücadele edemem. Herkesin kalbi, yüreği bir atacak.

Taraftarımızdan bir ricam var. Pendikspor maçını kaybedersek ve ben bu sezonu yaktığımda lütfen arkamda dimdik durun. Yılmak yok, bir yere gitmek yok. Sonuna kadar savaşacağım.”

(Hüseyin AŞKIN)