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Pendik topbaşı yaptı

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Pendikspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ikinci kez topbaşı yaptı.

Spor 04.06.2020, 01:03
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Pendik topbaşı yaptı

Ligin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasından sonra geçtiğimiz günlerde topbaşı yapan İstanbul temsilcisi Pendikspor, 3.Lig ve Bölgesel Amatör Lig’le birlikte 2.Lig’in başlama tarihinin de 18 Temmuz’a ertelenmesi üzerine çalışmalara yeniden ara vermişti. Kırmızı-Beyazlılar, dün teknik direktör Andaç Gürkan Kocabıyık nezaretinde yaptıkları antrenmanla hazırlıklara kaldıkları yerden devam ettiler.

TESTLER NEGATİF

Öte yandan, Pendikspor teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp personeline yapılan koronavirüs test sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, tüm testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

(Spor Servisi)

#Pendikspor #Çorum Futbol Kulübü
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