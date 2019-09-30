Pendik faciası: 0-2

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu ***, Serkan Gülçer ***, Tolga Özcan ***

4.HAKEM: Yunus Emre Çakar.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Mert Ilıman *, Osman Bodur ? Kerem Pala **, Kıvanç Kaya *, Emrah * (Dk. 61 Berat Ali *), Muhammed Çoban **, Ferdi * (Dk.54 Mikail *), Ertuğrul *, Eren *, Muhammed Rıdvan * (Dk. 69 Kerem Çağatay *)

YEDEKLER: Reşat, Batuhan, Hakan, Mert Güney.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

PENDİKSPOR: Mehmet ***, Süheyl **, Erdinç ***, Salim Farsak ***, Ahmet ****, Salim İyik ***, Ömer Can ***, Fatih * (Dk. 45 Marlon Bülent **), Oktay ** (Dk. 82 Ozan *), Mahmut Caner * (Dk. 67 Gökhan *), Mehmet Zahit ***

YEDEKLER: Emre Aydın, Semih, Enes, Yakup Ramazan.

TEKNİK SORUMLU: Sinan Yücer.

GOLLER: Dk. 77 Salim İyik, Dk. 90+1 Ozan.

KIRMIZI KART: Dk. 70 Osman (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Eren, Muhammed Rıdvan (Yeni Çorumspor), Erdinç, Salim İyik (Pendikspor)

‘Deplasman Fatihi’ Yeni Çorumspor sahasında yine takıldı. 5.hafta maçında Pendikspor’u konuk eden Yeni Çorumspor, ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 kaybedip iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Önceki hafta İstanbul’dan 1-0’lık Sancaktepe galibiyetiyle dönen Yeni Çorumspor, hafta içerisinde İstanbul’un Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya penaltı golüyle 1-0 yenilip elendikten sonra dün Pendikspor’u konuk etti.

Pendikspor karşısında oyunun hakimi olan Yeni Çorumspor gol yollarında etkisiz kalırken, İstanbul temsilcisi Pendikspor da özellikle ikinci yarıda önemli pozisyonlar buldu.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısına da iyi başlayan taraf yine Çorumspor’du. 59’da Kerem Pala’nın topu direkten dönerken, 62.dakikada gördüğü sarı karttan 8 dakika sonra sahada yaşanan bir arbede sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Osman Bodur Yeni Çorunmspor’u 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan Yeni Çorumspor savunmasında açıklar vermeye başladı. Nitekim 77.dakikada savunmanın arasına atılan topa hareketlenen Salim İyik Pendikspor’u 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra beraberlik için yüklenen Yeni Çorumspor. Özellikle sağ kanadı Ahmet’le etkili kullanan Pendikspor’un atakları karşısında zor anlar yaşadı. 90+1.dakikada Ahmet’in pasında Ozan Papaker skoru 2-0 olarak belirleyen golü attı.

Bu sonuçtan sonra Yeni Çorumspor 9 puanda kalırken, Pendikspor puanını 7’ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Atatürk Anıtı tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 7: Yeni Çorumspor atağında, Mert Ilıman yayın solundan vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 9: Pendikspor atağında, Ahmet soldan çizgiye inip ortaladı, kale alanı içerisinde Salim’den önce son anda kaleci Onur araya girerek mutlak bir golü önledi.

DAKİKA 59: Yeni Çorumspor gole çok yaklaştı. Muhammed Rıdvan’ın pasında sağdan Kerem Pala çaprazdan karşı karşıya kaldı, uzak köşeye plasesinde top direkten döndü, dönen topu Emrah tamamladı, bu kez Mehmet Zahit çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 64: Yeni Çorumspor atağında, Mikail ceza yayının sağından vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 76: Ani gelişen Pendikspor atağında, Ömer Can’ın pasında Ahmet karşı karşıya pozisyondu vurdu, kaleci Onur’un çıkarttığı topu Ömer Can üstten auta gönderdi.

DAKİKA 77 (GOL): Pendikspor golü buldu. Ahmet’in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Salim İyik karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan vurdu: 0-1.

DAKİKA 84: Yeni Çorumspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağdan çizgiye inen Mikail’in ortasında savunmaya çarpıp yükseklik kazanan topu Mikail tekrar kafayla kale alanına çıkarttı, Kıvanç yakın mesafeden kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 87: Sağdan gelişen Pendikspor atağında, Ahmet’in pasına hareketlenen Ozan ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda açısını kaybetti, kale alanının sol köşesinde vuruş açısı ararken kaleci Onur ayakla topu uzaklaştırdı.

DAKİKA 90+1 (GOL): Pendikspor farkı ikiye çıkarttı. Sağdan gelişen atakta, Ahmet’in kale alanına sert ortasına Ozan dokundu: 0-2.