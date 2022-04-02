Penbe, TED Koleji’nde öğrencilerle buluştu
Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, TED Çorum Koleji’nde öğrencilerle bir araya geldi.
Spor 02.04.2022, 00:11
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TED Koleji “Kariyer Günü” etkinlikleri kapsamında Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, öğrencilerle buluştu. TED Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmanın moderatörlüğünü Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak yaparken, deneyimli teknik adama öğrenciler yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübelerini paylaşan Penbe, minik öğrencilerden gelen soruları da içtenlikle cevapladı.
(Rıfat KARA)
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