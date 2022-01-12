Penbe ile ilk idman
Spor 12.01.2022, 19:26
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Çorum FK, Pazar günü deplasmanda Diyarbekirspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni teknik direktör Ergün Penbe, takımın başında ilk idmanına çıktı.
Antalya’da bulunan Çorum FK, kaldığı otelin sahasında, saat 13.30’da başlayan antrenmanla Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde yeni teknik heyetle futbolcular tanışırken, teknik direktör Ergün Penbe kısa bir konuşma yaptı.
Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından taktik çalışma şeklinde geçti.
(Hüseyin AŞKIN)
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