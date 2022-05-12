Penbe de veda etti
Sezonla birlikte Çorum FK ile sözleşmesi biten Teknik Direktör Ergün Penbe, yaptığı açıklamada, Play-Off’a kalamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, Çorum FK’nın, daha güzel şeyler hak ettiğini belirtti.
Çorum FK’nın, sezonu tamamlamasıyla birlikte sözleşmesi sona eren teknik direktör Ergün Penbe, kentten ayrıldı. Penbe, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum FK ile play-off heyecanı yaşamayı çok istediğini ifade ederken, Çorum FK’nın, tesisiyle, stadıyla ve taraftarlarıyla daha güzel şeyler hak ettiğini kaydetti.
Penbe’nin açıklaması şöyle: “Çorum FK ile olan sözleşmem, sezon sonu bitmesi nedeniyle, takımdan ayrılmış bulunmaktayım.
Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, play-off potasının sadece 1 puan gerisinde kalarak sezonu tamamladık. Çorum FK camiasına, play-off heyecanını yaşatmayı sok isterdim.
Bu süreçte, desteklerini esirgemeyen Çorumlular ve Çorum FK camiasına, Sportif Direktörümüz Yakup Ateş’e, tüm personelimize, sporcu kardeşlerime, bizleri yalnız bırakmayan herkese ve her anımda yanımda olan teknik ekibime teşekkürlerimi sunuyorum.
Tesisiyle, stadyumuyla, taraftarıyla güzel şeyler hak eden Çorum FK’ya, önümüzdeki sezon başarılar dilerim.
Afyonspor maçıyla sezonu tamamlayan Çorum FK’dan, hata başında da sportif Direktör Yakup Ateş ayrılmıştı.
(Hüseyin AŞKIN)
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