Pelerinsiz kahramanlar curlingte kapıştı
Babalar günü nedeniyle Curling İl Temsilciliği tarafından organize edilen Curling Turnuvası’nda babalar ve çocuklar yarıştı.
Curling İl Temsilciliği görevine atanmasının ardından özel günlerde düzenlendiği turnuvalarda adından söz ettirmeyi başaran Şeyda Topuz, babaları da unutmadı. Çocukların kahramanı olan babalar için düzenlenen özel turnuvada baba ve çocuklar dereceye girebilmek adına kıyasıya yarıştılar. Hafta sonu Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva 17 takımın katılımı ile 3 kategoride yapıldı. Annelerin tribünden tezahüratlarla destek olduğu yarışlar sonunda 5 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne Ülküspor çıkarken, Türkaylar ikinci, Yunuslar ise üçüncülüğü elde etti. 6-9 yaş kategorisinde ise Aslanlar takımı birinci, Lions takımı ikinci, Kasırgalar ise üçüncü olmayı başarırken, 10-14 yaş kategorisinde ise Rio takımı birinci, Kartallar ikinci, Tekeler üçüncü, Limitsiz takımı ise dördüncü olarak tamamladı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren baba-çocuk takımına madalyalar takdim edildi.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31