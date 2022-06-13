Pelerinsiz kahramanlar curlingte kapıştı

Curling İl Temsilciliği görevine atanmasının ardından özel günlerde düzenlendiği turnuvalarda adından söz ettirmeyi başaran Şeyda Topuz, babaları da unutmadı. Çocukların kahramanı olan babalar için düzenlenen özel turnuvada baba ve çocuklar dereceye girebilmek adına kıyasıya yarıştılar. Hafta sonu Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva 17 takımın katılımı ile 3 kategoride yapıldı. Annelerin tribünden tezahüratlarla destek olduğu yarışlar sonunda 5 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne Ülküspor çıkarken, Türkaylar ikinci, Yunuslar ise üçüncülüğü elde etti. 6-9 yaş kategorisinde ise Aslanlar takımı birinci, Lions takımı ikinci, Kasırgalar ise üçüncü olmayı başarırken, 10-14 yaş kategorisinde ise Rio takımı birinci, Kartallar ikinci, Tekeler üçüncü, Limitsiz takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren baba-çocuk takımına madalyalar takdim edildi.

(Rıfat KARA)

