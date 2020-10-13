Pehlivanlardan Ceylan’a teşekkür

Hafta sonunu yoğun bir programla geçiren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Bolat, Fatih Topuz, Ömer Faruk Kalender, Sinan Mumcu, Hakkı Ceylan ve Ahmet Selbest ile bir araya geldi.

Pandemi sürecinden sonra “Minik Pehlivanların antrenmana adeptasyonu ve sosyalleşmeye katkı sunma” projesi hazırladıklarını anlatan Dernek Başkanı Uğur Çadır, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın girişimleriyle projenin onaylandığını açıkladı. Çadır, Milletvekili Ceylan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, dernek yöneticilerini tebrik etti. Ceylan, “Siz dertlenmişsiniz ki bizim çocuklarımıza böyle bir proje hazırlamışsınız. Bizim bunlara duyarsız kalmamız gibi bir durum söz konusu olamaz, bu bizim asli görevimizdir” dedi.

Çorum’un güreş sporunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ceylan, bu proje ile küçük yavrulara hem güreşi sevdirmek hem de geleceğin sporcularını ahlaklı, maneviyatlı birer sporcu yetiştirmenin amaçlandığını dile getirdi.

Projenin hazırlanmasından dolayı dernek yöneticilere teşekkür eden Milletvekili Ceylan, Sadece bu proje ile değil nerde ne zaman ihtiyacınız olursa bu kardeşinizde her zaman sizin yanınızdadır. Geleceğin sporcularını el birliğiyle yetiştirmek bizim asli görevimizdir. Çorum’un adını duyurmak için hep birlikte elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)