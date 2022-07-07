Pehlivanlara coşkulu karşılama

Kırkpınar Güreşleri'nde Büyük Orta kategorisinde şampiyon olan Bekir Eryücel ve Küçük Orta kategorisinde üçüncü olan Ali Eryücel dün Çorum'a geldiler. Yeni Stadyum önünden araç konvoyu ile birlikte şehir turuna çıkan Çorumlu şampiyon pehlivanlar halkı selamladıktan sonra Çorum Belediyesi önüne geldiler. Pehlivanları belediye binası önünde, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Çorum Belediyesi Güreş Sorumlusu Levent Kaleli, Çorum Belediyesi Yağlı Güreş antrenörü Ahmet Selbest ve Eryücel ailesi karşıladı. Alkışlar eşliğinde karşılanan pehlivanlar daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Çorum Belediyesi tarafından konferans için Çorum'a davet edilen Prof. Dr Cevat Akşit'de hazır bulundu. Burada bir konuşma yapan Prof. Dr. Cevat Akşit peygamber ve ata sporu olan güreş sporunda elde edilen başarılardan dolayı pehlivanları emek veren hocalarını kutladı. Pehlivanlara altınlarını Belediye Başkanı Aşgın ile Prof Dr. Cevat Akşit birlikte takdim ettiler.

Ziyaretin devamında Çorum Belediyesi Yağlı Güreş antrenörü Ahmet Selbest, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın destek ve katkıları ile yapılan çalışmalar sonunda bu başarıların geldiğini belirterek tüm Çorum güreş camiası adına kendine teşekkür etti. Selbest, küçük boylarda da madalya maçlarında ve altın puanla kaçan başarılar olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda bu başarıların artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise spora büyük önem verdikleri güreşin ayrı bir yeri olduğunu belirterek eldi edilen bu başarılardan dolayı emek veren hocaları ve sporcuları tebrik etti. Tesisleşme ve başarıyı birlikte götürmek için yoğun çaba içinde olduklarını belirten Aşgın pehlivanların bu başarısının gelecek adına son derece umut verici olduğunu belirtti.

Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sporun her branşına desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Aşgın, önümüzdeki yıl hem Çorum güreşinin daha renkli olması için hem de Kırkpınar güreşlerinde daha büyük başarılar kazanacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



(Rıfat KARA)

