Pehlivanlar sezonu Alören’de açtı

Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı pandemi sürecinin ardından çimlere ayakbastı. 659 yıldır Türkiye’de geleneksel olarak yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu sezon yapılma ihtimaline karşılık Çorum Belediyesi Yağlı Güreş takımı hazırlıklarına başladı. Türkiye genelinde sayısız başarılar elde eden Ahmet Serbest önderliğinde ilk antrenman Mecitözü’nün Alören köyünde yapıldı.

Muhtar Mustafa Kaya’nın daveti üzerine sezonu Alören’de açan pehlivanlar çayırlık denen alanda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde antrenman yaptı. 9 pehlivanın katılımı ile gerçekleşen antrenmanda antrenör Ahmet Serbest sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Serbest, sezonun ilk antrenmanında pehlivanlara fazla yükleme yapmazken, ilk antrenman temel kuvvet, ağırlık ve kros fit şeklinde geçti.

BAŞKAN UĞUR ÇADIR YALNIZ BIRAKMADI

Çorum’da güreş denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan Uğur Çadır, Çorum Belediyesi Yağlı Güreş takımının ilk antrenmanını yerinde takip etti. Aynı zamanda Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı görevini yürüten Çadır, biran önce kovid-19 salgınından kurtulup hayatın normale dönmesi temennisinde bulundu.

Alören köyünde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanında pehlivanların performansından memnun kaldığını da ifade eden Başkan Çadır, “Alören köyü Muhtarı Mustafa Kaya’nın davetlisi olarak katıldım. Pehlivanlarımız açık havada sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kondisyon antrenmanı yaptılar. Muhtar Kaya ve köy halkına ilgilerinden ötürü teşekkür ederim. Bizleri çok iyi ağırladılar. Ata sporumuz güreşe olan ilgileri beni çok mutlu etti. Ben inanıyorum ki bu virüs belasından kurtulup en yakın zamanda pehlivanlarımız her türlü organizasyonda Çorum’u başarıyla temsil edeceklerdir. Pehlivanlarımıza destek olursak hocaları Ahmet Serbest gibi başpehlivanlığa güreşecek pehlivanlarımızın sayısı artacaktır” ifadelerine yer verdi.

“ÇORUM GÜREŞİN MERKEZİDİR”

Çorum’un yetiştirdiği en iyi pehlivanlar arasında sayılan Ahmet Serbest, Çorum güreşin merkezi olduğunu ve Çorum’dan başpehlivanların sayısının artacağını söyledi.

Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı ile pandemi sürecinin ardından sezonun ilk antrenmanına çıkan antrenör Ahmet Serbest, yeni sezon ve pandemi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Kırkpınar yağlı güreşlerinin 659 yıldır devam ettiğini vurgulayan Serbest, “1.Dünya Savaşı’nda dahi güreşler ertelenmemiş yine yapılmış. Ben inanıyorum ki bu virüs belası da Kırkpınar güreşlerine engel olamayacak. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın beni Antalya’dan Çorum’a getirdi. Biz salgın öncesi 2020 sezonuna çok iyi hazırlanırken koronavirüs nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte bizde antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam etme kararı aldık. Alören köyünün güreş spora ilgisini çocukluğumdan beri bilirim. Muhtarımızın davetini üzerine de ilk antrenmanımızı Alören’de yaptık. Yakın temas sporlarında yasağın devam etmesinden dolayı antrenmanlarımızda koşu, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı gerçekleşti. Biz Kırkpınar yapılacak gibi hazırlığımızı sürdüreceğiz. Alören’de de ilk antrenman oldukça verimli geçti. Muhtar Kaya’ya ve köy halkına ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

MUHTAR KAYA’DAN PEHLİVANLARA MANGAL ZİYAFETİ

Çorum’un pehlivanlarını Alören köyünde misafir eden Muhtar Mustafa Kaya, antrenman sonunda pehlivanlara mangal ziyafeti sundu.

Çorum Belediyesi Yağlı Güreş Takımı sezonun ilk antrenmanını Muhtar Mustafa Kaya’nın daveti üzerine Alören köyünde gerçekleştirdi. Çayırlık alanında yapılan antrenman sonunda Muhtar Kaya, kuzu keserek pehlivanlara mangal ziyafeti sundu. Çorum’un yiğitlerini köylerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaya, “Güreş bizim ata sporumuzdur. Köy halkı olarak da güreşe ilgimiz bir hayli fazla. Bu nedenle Ahmet hocamızı arayıp köyümüze davet ettim. Kendisi de bizi kırmadı. her zaman pehlivanlarımızın yanlarındayız. İnşallah ilimizi başarıyla temsil ederler” ifadelerini kullandı.