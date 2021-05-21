Pehlivanlar, Kumluca’ya uğurlandı

İdareci Ahmet Selbest nezaretinde Antalya’ya hareket eden Çorum kafilesinde, Sinan Mumcu, Bekir Eryücel, M.Ali Eryücel, Murat Kalender, Batuhan Şahin Layık, Mücahit Alkoç, Yasin Havyar, Rasim Saraç, Veysel Sarıkaya ve Metehan Sever yer alıyor.

Pehlivanları Antalyla’ya uğurlayan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan Kumluca Yağlı Güreşleri’nde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı şehrimizi 10 sporcumuz ile temsil edecek. Güreşçilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaparak başarılarla döneceğine inanıyorum. Aldıkları her başarı bir sonraki nesil için örnek olacak ve bu başarılar katlanarak devam edecek. Kumluca’nın ardından Bursa ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de takımımız yine başarılarla dönecek. Tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

(Spor Servisi)

