Pehlivanlar, Kumluca ve Kırkpınar’a hazırlanıyor

İlk etapta 22-23 Mayıs tarihlerinde Antalya-Kumluca’da düzenlenecek olan Yağlı Güreşlere katılacak olan Çorumlu pehlivanlar, antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyorlar. Pehlivanların önceki gün yapılan antrenmanını, eski yağlı güreşçiler Fikret Genç, Vahit Kalender, Şakir Atak, Erdal Gül, Sinan Türkmen, Fevzi Şeker ve Duran Çam ziyaret ederek moral verdiler.

Çorumlu pehlivanlar, Kumluca Yağlı Güreşlerinden sonra 2-4 Temmuz tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşlerine katılacaklar.

(Spor Servisi)

