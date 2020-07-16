Pehlivanlar Kırkpınar’a Hamamözü’nde hazırlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılması konusunda belirsizlik devam ederken, Çorum Belediyesi Yağlı Güreş takımı Ahmet Serbest önderliğinde hazırlıklarına devam ediyor.

Sezonu Alören köyünde açan Çorumlu pehlivanlar, daha sonra Elvançelebi köyünde yaptığı antrenmanla devam etti. Son olarak Amasya’nın Hamamözü ilçesine davet edilen pehlivanlar burada Hamamözülü pehlivanlar ile ortak bir antrenman yaptı. Antrenör Ahmet Serbest önderliğinde Hamit Kaplan Güreş Sahası’nda gerçekleşen antrenmanda kuvvet, kros fit ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Antrenmanın son bölümünde Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya ve Hamamözü Gençlik İlçe Spor Müdürü Ömer Özdemir sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Çorumlu pehlivanların başarısından bahseden Kaymakam Kaya, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Çorumlu ve Hamamözülü pehlivanlara başarılar diledi.

Antrenmanın ardından Hamit Kaplan Mahalle Muhtarı Muharrem Üzüm pehlivanları yemekte ağırladı.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANAN PEHLİVANLARDAN MİLLİ BİRLİK VURGUSU

Kırkpınar güreşlerine Hamamözü’nde yaptıkları antrenmanla sürdüren Çorumlu pehlivanlar, antrenman öncesi Türk Bayrağı açarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır öncülüğünde düzenlenen anma töreninde pehlivanlar hep bir ağızdan 15 Temmuz’un önemine değinen sloganlar attı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Uğur Çadır, “Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında hazırlıklarımızı bu hafta Adil Candemir ve Hamit Kaplan’ın memleketi Hamamözü’nde yapıyoruz. 15 Temmuz bir milletin bağımsızlığı ve egemenliği için uçaklara, tanklara gövdesini siper ettiği, geçit vermediği bir kahramanlık destanıdır. Büyük üstat Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, milletler topla, tüfekle yıkılmaz. Ancak aralarındaki bağlar çözülerek herkesin kendi menfaatinin, kendi çıkarlarının peşine düştüğü zaman yıkılır.

15 Temmuz Türk milletinin bir olduğunu tüm dünyaya ispatladığı günün ismidir. Buradan bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

(Spor Servisi)

