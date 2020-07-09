Pehlivanlar hız kesmiyor

Çorum Belediyesi Yağlı Güreş takımı pandemi sürecinin ardından yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk antrenmanını Alören köyünde yapan Çorum’un pehlivanları son olarak Elvançelebi köyünde Amasyalı pehlivanlar ile birlikte ortak bir antrenman yaptı. Çorum Belediyesi Yağlı Güreş antrenörü Ahmet Serbest önderliğinde gerçekleşen antrenman öncesi pehlivanlar Elvançelebi türbesini ziyaret ederek kovid-19 salgının dünya üzerindeki etkisinin silinmesi için dualar etti. Daha sonra yaklaşık 2 saat süren kros fit, koordinasyon ve kuvvet antrenmanın ardından Ata Sporu Güreşi Koruma Derneği Başkanı Uğur Çadır ve Pehlivan Emlak sahibi Mehmet Tepe tarafından düzenlenen yemek organizasyonu ile etkinlik sona erdi.

(Spor Servisi)