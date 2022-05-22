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Pedallar bağımlılığa karşı döndü

Yeşilay’ın “Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir yaşam hedefi” ile sürdürdüğü çalışmalardan biri olan “10.Bisiklet Turu”na yoğun bir katılım oldu.

Spor 22.05.2022, 19:08
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Pedallar bağımlılığa karşı döndü

Yeşilay İl Şubesi önderliğinde saat 10.30'da  gerçekleşen tura Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, Yeşilay Şube Başkanı İsmail Türker Ejder ve 400'ü aşkın vatandaşlar katıldı.  Belediye binası önünden başlayan Gazi Caddesi istikameti ile  devam eden tur, fuar alanında sona erdi. 

KURALAR ÇEKİLDİ HEDİYELER DAĞITILDI
Fuar alanında Yeşilay gönüllüleri tarafından organize edilen etkinlikte ise kuralar çekilip hediyeler dağıtıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri günün önemine içeren birer konuşma yaptılar. Daha sonra Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Coffe And Study, Emre Göz Merkezi, Kahveland, Lila Pastanesi, Net Optik, Saraylım Tarım Soğuk Hava depoları, Shisha Cafe, Şamlılar Züccaciye ve Şellale Pastanesi sponsorluğunda çekilen kura ile 82 kişiye hediyeler verildi.

BİSİKLETİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Yeşilay Şubesi öncülüğünde gerçekleşen hediye çekilişinde miniklerin gözü bisikletlerde oldu.
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı’nın katılımı ile gerçekleşen bisiklet çekilişinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Minik çocukların protokol üyelerinin etrafını sardığı çekilişte bisikletin sahipleri Ahmet Yuşa Erboyacı, Şeyma Yayla ve Osman Güncü isimli çocuklar oldu.
Bisikletlerini protokol üyelerinin elinden alan minik çocuklar Yeşilay’a teşekkür ederken, sağlıklı olmak için spor yapılması gerektiğini de söylediler.

VALİ ÇİFTÇİ’NİN ÖDÜLÜ NET OPTİK’TEN
Fuar alanında gerçekleşen kura çekiminde 11 sponsor öncülüğünde hediyeler dağıtıldı. NET Optik sponsorluğunda çekilen kura da hediyelerden biri 80 numaraya isabet etti. 80 numaranın sahibinin Vali Mustafa Çiftçi’nin olduğu açıklanmasının ardından vatandaşlar Çiftçi’yi alkışlayarak tebrik etti.

(Rıfat KARA)
 

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