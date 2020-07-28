Pazarspor da 2.Lig’de
Çorum FK’lı eski futbolcu Fatih Ergen’in formasını giydiği Pazarspor final maçında Somaspor’u 3-2 yenerek 2.Lig’e yükselmeyi başardı.
Spor 28.07.2020, 20:09
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TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Somaspor ile Pazarspor, Antalya Calista Sports Center'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında rakibine oranla etkili bir futbol ortaya koyan Pazarspor mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı. Rize temsilcisine galibiyeti getiren goller 19. ve 45+1. dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 43. dakikada Can Vural'dan (p) gelirken, Manisa temsilcisinin gollerini ise 72. dakikada Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar ve 90+3. dakikada Mehmet Uysal (p) kaydetti.
Pazarspor bu sonuçla Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor'un ardından 2. Lig'e yükselen son takım oldu.
(Spor Servisi)
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