Paraşütçüler Bayat’ta rekor denedi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen yamaç paraşütü rekor denemesi Çorum'un Bayat İlçesi'nde yapıldı. 4-5 Temmuz tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleşen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda mücadele eden 7 sporcu Çorum'a gelerek Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2020 yılı faaliyeti kapsamında rekor denemesi gerçekleştirdi. Şampiyonada mücadele eden Oğuzkan Sadeer, Murat Çiftçi, Oktay Atmaca, Hikmet Sabancı, Barış Çelik, Muharrem Kılıç ve Burhan Karaca Bayat'ta ilk olarak Kaymakam Mustafa Çelik'i, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topcu'yu ziyaret ettiler. Daha sonra Asmatepe Mevki Çemen take off alanına giderek en uzun havada kalma rekorunun startını verdiler. Ankara, Konya, Kırıkkale istikametine doğru uçuş gerçekleştiren paraşütçülerden Oğuzkan Sadeer 293 km mesafe kat etti. Konya'ya iniş yapan milli paraşütçü havada 8 saat 15 dakika kalarak bu alanda yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.

Konu hakkında açıklama yapan Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, Bayat'ın coğrafi açıdan hava sporlarına müsait bir alan olduğunu vurguladı. Bayat'ta milli paraşütçüleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını da ifade eden Topcu, "Milli sporcularımızdan Türkiye şampiyonası sözü aldık. İnşallah ilerleyen yıllarda Bayat'ta önemli bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bayat'ın paraşüt branşında önemli bir yeri olacak" dedi. (Spor Servisi)