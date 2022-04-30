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Paletli yüzmede şampiyonlar belli oldu

Çorum'da Okul Sporları kapsamında ilk kez düzenlenen Paletli Yüzme İl Birinciliği'nde şampiyonlar belli oldu.

Spor 30.04.2022, 01:36
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Paletli yüzmede şampiyonlar belli oldu

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Paletli Yüzme İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen ve 4 gün süren müsabakalara 32 okuldan 84 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;
Minik kızlar 9 yaş 50 metre: 1.Derin Umay Polat (Şehit Onur Bakbak İlkokulu).
Minik kızlar 10 yaş 50 metre: 1.Deniz Ece Dugan (Bahçelievler İlkokulu), 2.Yağmur Balaban (Yunus Emre İlkokulu), 3.Selcan Diren Eroğlu (Bahçelievler İlkokulu).
Minik kızlar 11 yaş 50 metre: 1.Ada Zehra Kılıç (Özel Bahçeşehir Ortaokulu), 2.Bade Öztürk (Özel Bilgi Koleji).
Minik erkekler 9 yaş 50 metre: 1.Anıl Ceyhan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu).
Minik erkekler 10 yaş 50 metre: 1.Coşkun Akşit (Bahçelievler İlkokulu), 2.Kuzey Akcan (Bahçelievler İlkokulu), 3.Merih Bora Ercan (23 Nisan Ortaokulu).
Minik erkekler 11 yaş 50 metre: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip), 2.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 3.Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu).
Minik kızlar 9 yaş 100 metre: 1.Derin Umay Polat (Şehit Onur Bakbak İlkokulu).
Minik kızlar 10 yaş 100 metre: 1.Deniz Ece Dugan (Bahçelievler İlkokulu), 2.Selcan Diren Eroğlu (Bahçelievler İlkokulu), 3.Zeynep Öztürk (Özel Bilgi Koleji).
Minik kızlar 11 yaş 100 metre: 1.Bade Öztürk (Özel Bilgi Koleji).
Minik erkekler 9 yaş 100 metre: 1.Anıl Ceyhan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu).
Minik erkekler 10 yaş 100 metre: 1.Coşkun Akşit (Bahçelievler İlkokulu), 2.Kuzey Akcan (Bahçelievler İlkokulu), 3.Denir Erarslan (İsmail Kakaç İlkokulu).
Minik erkekler 11 yaş 100 metre: 1.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 2. Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu), 3.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip).
Minik erkekler 10 yaş 200 metre: 1. Merih Bora Ercan (23 Nisan Ortaokulu).
Minik erkekler 11 yaş 200 metre: 1.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 2.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip), 3.Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu).
Küçük erkekler 50 metre: 1.Baran Ömer Tahtacı (23 Nisan Ortaokulu), 2.Yağız Yılmaz (Özel Ada Koleji), 3.Alp Ceyhan (Özel Bahçeşehir).
Küçük kızlar 50 metre: 1.Defne Pehlivan (Özel Bahçeşehir), 2.Beren Kaşıkcı (Özel Bahçeşehir), 3.Gülce Atal (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu).
Küçük kızlar 100 metre: 1.Bahar Ökmen (Ahmet Tevfik İleri), 2.Beren Kaşıkcı (Özel Bahçeşehir), 3.Defne Pehlivan (Özel Bahçeşehir).
Küçük kızlar 200 metre: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu).
Küçük erkekler 200 metre: 1.Baran Ömer Tahtacı (23 Nisan Ortaokulu), 2.Alp Ceyhan (Özel Bahçeşehir), 3.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu).
Yıldız erkekler 100 metre (bifins): 1.Arda Gezer (Salim Akaydın Ortaokulu), 2.Baran Karademir (Salim Akaydın Ortaokulu).
Yıldız kızlar 100 metre (yüzey): 1.Zeynep Çetinkaya (23 Nisan Ortaokulu).
Yıldız erkekler 100 metre (yüzey):1.Onur Yılmaz (Özel Ada Koleji), 2.Umut Başoğlu (Yavruturna Ortaokulu), 3.Ercan Özdemir (Danişmend Gazi Ortaokulu).
Yıldız kızlar 100 metre (bifins): 1.Yaren Balaban (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Zeynep Yumlu (23 Nisan Ortaokulu), 3.Selin Yiğit (Ahmet Tevfik İleri).
Yıldız erkekler 50 metre (bifins): 1.Onur Yılmaz (Özel Ada Koleji), 2.Umut Başoğlu (Yavruturna Ortaokulu), 3.Arda Gezer (Salim Akaydın Ortaokulu).
Yıldız kızlar 50 metre (yüzey): 1.Zeynep Çetinkaya (23 Nisan Ortaokulu).
Yıldız erkekler 50 metre (yüzey): 1.Arda Gezer (Salim Akaydın Ortaokulu), 2.Baran Karademir (Salim Akaydın Ortaokulu).
Yıldız erkekler 200 metre (bifins): 1.Onur Yılmaz (Özel Ada Koleji), 2. Ercan Özdemir (Danişmend Gazi Ortaokulu), 3.Suhan Kırış (TED Koleji).
Yıldız kızlar 200 metre (bifins): 1.Yaren Balaban (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Zeynep Yumlu (23 Nisan Ortaokulu), 3.Selin Yiğit (Ahmet Tevfik İleri).
Genç kızlar 200 metre (yüzey): 1.Derin Solmaz (TED Koleji).
Genç erkekler 200 metre (yüzey): 1.İlter Kaan Kaya (Ted Koleji), 2.Levent Kaya (Mehmetçik Anadolu Lisesi).
Genç kızlar 200 metre (bifins): 1.Gökçe Pınar Erden (Bahçelievler Anadolu), 2.Zeynep Koldaj (Özel Bilgi Koleji), 3.Ayşe Bengisu Korkmaz (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu).
Genç erkekler 200 metre (bifins): 1.Mete Dugan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu), 2.İhsan Emre Bilge (Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip), 3.Salih Eren Duran (Özel Bilgi Koleji).
Genç kızlar 50 metre (yüzey): 1.Derin Solmaz (TED Koleji), 2.Helin Uzunkaya (Özejder Sosyal Bilimler), 3.Büşra Çetinkaya (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu).
Genç erkekler 50 metre (yüzey): 1.İlter Kaan Kaya (TED Koleji), 2.Yiğit Taha Çakıcı (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3.Levent Kaya (Mehmetçik Anadolu Lisesi).
Genç kızlar 50 metre (bifins): 1.Zeynep Koldaş (Özel Bilgi Koleji), 2.Gökçe Pınar Erden (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 3.Helin Uzunkaya (Özejder Sosyal Bilimler).
Genç erkekler 50 metre (bifins): 1.Mete Dugan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu), 2.Salih Eren Duran (Özel Bilgi Koleji), 3. Yiğit Taha Çakıcı (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi).
Genç kızlar 100 metre (bifins): 1.Gökçe Pınar Erden (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 2.Zeynep Koldaş (Özel Bilgi Koleji), 3.Nil Zehra Eskizara (Final Akademi).
Genç erkekler 100 metre (bifins): 1. Mete Dugan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu), 2. Yiğit Taha Çakıcı (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3.İhsan Emre Bilge (Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip).
Genç kızlar 100 metre (yüzey): 1.Derin Solmaz (TED Koleji), 2.Helin Uzunkaya (Özejder Sosyal Bilimler).
Genç erkekler 100 metre (yüzey): 1.İlter Kaan Kaya (TED Koleji), 2.Levent Kaya (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 3.Abdullah Er (Atatürk Anadolu Lisesi).
Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.


(Rıfat KARA)
 

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