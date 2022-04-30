Paletli yüzmede şampiyonlar belli oldu
Çorum'da Okul Sporları kapsamında ilk kez düzenlenen Paletli Yüzme İl Birinciliği'nde şampiyonlar belli oldu.
Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Paletli Yüzme İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen ve 4 gün süren müsabakalara 32 okuldan 84 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;
Minik kızlar 9 yaş 50 metre: 1.Derin Umay Polat (Şehit Onur Bakbak İlkokulu).
Minik kızlar 10 yaş 50 metre: 1.Deniz Ece Dugan (Bahçelievler İlkokulu), 2.Yağmur Balaban (Yunus Emre İlkokulu), 3.Selcan Diren Eroğlu (Bahçelievler İlkokulu).
Minik kızlar 11 yaş 50 metre: 1.Ada Zehra Kılıç (Özel Bahçeşehir Ortaokulu), 2.Bade Öztürk (Özel Bilgi Koleji).
Minik erkekler 9 yaş 50 metre: 1.Anıl Ceyhan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu).
Minik erkekler 10 yaş 50 metre: 1.Coşkun Akşit (Bahçelievler İlkokulu), 2.Kuzey Akcan (Bahçelievler İlkokulu), 3.Merih Bora Ercan (23 Nisan Ortaokulu).
Minik erkekler 11 yaş 50 metre: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip), 2.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 3.Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu).
Minik kızlar 9 yaş 100 metre: 1.Derin Umay Polat (Şehit Onur Bakbak İlkokulu).
Minik kızlar 10 yaş 100 metre: 1.Deniz Ece Dugan (Bahçelievler İlkokulu), 2.Selcan Diren Eroğlu (Bahçelievler İlkokulu), 3.Zeynep Öztürk (Özel Bilgi Koleji).
Minik kızlar 11 yaş 100 metre: 1.Bade Öztürk (Özel Bilgi Koleji).
Minik erkekler 9 yaş 100 metre: 1.Anıl Ceyhan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu).
Minik erkekler 10 yaş 100 metre: 1.Coşkun Akşit (Bahçelievler İlkokulu), 2.Kuzey Akcan (Bahçelievler İlkokulu), 3.Denir Erarslan (İsmail Kakaç İlkokulu).
Minik erkekler 11 yaş 100 metre: 1.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 2. Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu), 3.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip).
Minik erkekler 10 yaş 200 metre: 1. Merih Bora Ercan (23 Nisan Ortaokulu).
Minik erkekler 11 yaş 200 metre: 1.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu), 2.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip), 3.Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu).
Küçük erkekler 50 metre: 1.Baran Ömer Tahtacı (23 Nisan Ortaokulu), 2.Yağız Yılmaz (Özel Ada Koleji), 3.Alp Ceyhan (Özel Bahçeşehir).
Küçük kızlar 50 metre: 1.Defne Pehlivan (Özel Bahçeşehir), 2.Beren Kaşıkcı (Özel Bahçeşehir), 3.Gülce Atal (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu).
Küçük kızlar 100 metre: 1.Bahar Ökmen (Ahmet Tevfik İleri), 2.Beren Kaşıkcı (Özel Bahçeşehir), 3.Defne Pehlivan (Özel Bahçeşehir).
Küçük kızlar 200 metre: 1.Damla Nur Kurtoğlu (23 Nisan Ortaokulu).
Küçük erkekler 200 metre: 1.Baran Ömer Tahtacı (23 Nisan Ortaokulu), 2.Alp Ceyhan (Özel Bahçeşehir), 3.Mahir Emre Özyılmaz (23 Nisan Ortaokulu).
Yıldız erkekler 100 metre (bifins): 1.Arda Gezer (Salim Akaydın Ortaokulu), 2.Baran Karademir (Salim Akaydın Ortaokulu).
Yıldız kızlar 100 metre (yüzey): 1.Zeynep Çetinkaya (23 Nisan Ortaokulu).
Yıldız erkekler 100 metre (yüzey):1.Onur Yılmaz (Özel Ada Koleji), 2.Umut Başoğlu (Yavruturna Ortaokulu), 3.Ercan Özdemir (Danişmend Gazi Ortaokulu).
Yıldız kızlar 100 metre (bifins): 1.Yaren Balaban (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Zeynep Yumlu (23 Nisan Ortaokulu), 3.Selin Yiğit (Ahmet Tevfik İleri).
Yıldız erkekler 50 metre (bifins): 1.Onur Yılmaz (Özel Ada Koleji), 2.Umut Başoğlu (Yavruturna Ortaokulu), 3.Arda Gezer (Salim Akaydın Ortaokulu).
Yıldız kızlar 50 metre (yüzey): 1.Zeynep Çetinkaya (23 Nisan Ortaokulu).
Yıldız erkekler 50 metre (yüzey): 1.Arda Gezer (Salim Akaydın Ortaokulu), 2.Baran Karademir (Salim Akaydın Ortaokulu).
Yıldız erkekler 200 metre (bifins): 1.Onur Yılmaz (Özel Ada Koleji), 2. Ercan Özdemir (Danişmend Gazi Ortaokulu), 3.Suhan Kırış (TED Koleji).
Yıldız kızlar 200 metre (bifins): 1.Yaren Balaban (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Zeynep Yumlu (23 Nisan Ortaokulu), 3.Selin Yiğit (Ahmet Tevfik İleri).
Genç kızlar 200 metre (yüzey): 1.Derin Solmaz (TED Koleji).
Genç erkekler 200 metre (yüzey): 1.İlter Kaan Kaya (Ted Koleji), 2.Levent Kaya (Mehmetçik Anadolu Lisesi).
Genç kızlar 200 metre (bifins): 1.Gökçe Pınar Erden (Bahçelievler Anadolu), 2.Zeynep Koldaj (Özel Bilgi Koleji), 3.Ayşe Bengisu Korkmaz (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu).
Genç erkekler 200 metre (bifins): 1.Mete Dugan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu), 2.İhsan Emre Bilge (Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip), 3.Salih Eren Duran (Özel Bilgi Koleji).
Genç kızlar 50 metre (yüzey): 1.Derin Solmaz (TED Koleji), 2.Helin Uzunkaya (Özejder Sosyal Bilimler), 3.Büşra Çetinkaya (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu).
Genç erkekler 50 metre (yüzey): 1.İlter Kaan Kaya (TED Koleji), 2.Yiğit Taha Çakıcı (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3.Levent Kaya (Mehmetçik Anadolu Lisesi).
Genç kızlar 50 metre (bifins): 1.Zeynep Koldaş (Özel Bilgi Koleji), 2.Gökçe Pınar Erden (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 3.Helin Uzunkaya (Özejder Sosyal Bilimler).
Genç erkekler 50 metre (bifins): 1.Mete Dugan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu), 2.Salih Eren Duran (Özel Bilgi Koleji), 3. Yiğit Taha Çakıcı (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi).
Genç kızlar 100 metre (bifins): 1.Gökçe Pınar Erden (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 2.Zeynep Koldaş (Özel Bilgi Koleji), 3.Nil Zehra Eskizara (Final Akademi).
Genç erkekler 100 metre (bifins): 1. Mete Dugan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu), 2. Yiğit Taha Çakıcı (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3.İhsan Emre Bilge (Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip).
Genç kızlar 100 metre (yüzey): 1.Derin Solmaz (TED Koleji), 2.Helin Uzunkaya (Özejder Sosyal Bilimler).
Genç erkekler 100 metre (yüzey): 1.İlter Kaan Kaya (TED Koleji), 2.Levent Kaya (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 3.Abdullah Er (Atatürk Anadolu Lisesi).
Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|35
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Giresunspor
|35
|43
|15. Kayserispor
|34
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Sevilla
|34
|64
|3. Barcelona
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25