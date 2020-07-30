Özsoy’dan Eger’e ziyaret

Haşim Eger, ziyaretle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir fotoğrafı, “Sakarya İl Müdürümü, kardeşim Sayın Arif Özsoy ziyaretimize geldiler. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum” notuyla paylaştı.

(Spor Servisi)