Özsoy’dan Eger’e ziyaret
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü hemşehrimiz Arif Özsoy, izinli olarak geldiği memleketi Çorum’da Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger’i makamında ziyaret etti.
Spor 30.07.2020, 00:19 30.07.2020, 00:20
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Haşim Eger, ziyaretle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir fotoğrafı, “Sakarya İl Müdürümü, kardeşim Sayın Arif Özsoy ziyaretimize geldiler. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum” notuyla paylaştı.
(Spor Servisi)
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