Son Dakika

Özsoy’dan Eger’e ziyaret

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü hemşehrimiz Arif Özsoy, izinli olarak geldiği memleketi Çorum’da Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger’i makamında ziyaret etti.

Spor 30.07.2020, 00:19 30.07.2020, 00:20
17
Özsoy’dan Eger’e ziyaret

Haşim Eger, ziyaretle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir fotoğrafı, “Sakarya İl Müdürümü, kardeşim Sayın Arif Özsoy ziyaretimize geldiler. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum” notuyla paylaştı.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
20°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 30 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:29
Öğle 12:52
İkindi 16:46
Akşam 20:05
Yatsı 21:42

Gelişmelerden Haberdar Olun

@