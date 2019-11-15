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Özmekik’ten Çorum’a teşekkür ziyareti

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özmekik, badminton sporunun gelişmesine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’ı ziyaret etti.

Özmekik’ten Çorum’a teşekkür ziyareti

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özmekik, badminton sporunun gelişmesine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak’ı ziyaret etti.

15 Kasım 2019 Cuma 21:02
Özmekik’ten Çorum’a teşekkür ziyareti

Özmekik’in Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaretinde Nadir Solak ve aynı zamanda milli takım antrenörü olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar da hazır bulundu. Badminton sporunun gelişimine katkılarından dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür eden Murat Özmekik, milli takım forması ve badminton raketi hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın da Özmekik’e Hitit Güneşi figürü hediye etti.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’ı da ziyaret etti. Özmekik, Haşim Eğer ve Nadir Solak’a da badminton sporunun gelişimine katkılarından dolayı plaket, milli takım forması ve badminton raketi hediye ederken, milli takım antrenörü Barış Boyar’dan Çorum’daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

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