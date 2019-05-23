Özlü ve Borucu İzmir’i fethetti!

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Özel Sporcular (kız-erkek) Atletizm Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Down Sendromlular disk atma kategorisinde mücadele eden Çorumlu sporcu Merve Özlü 12.34’lük derecesi ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Özlü bu başarısının ardından 2020 yılında Antalya’da düzenlenecek olan Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Özlü’nün yanı sıra Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören bir diğer Çorumlu sporcu Enes Borucu ise cirit atma kategorisinde 16.98, disk atma kategorisinde ise 14.98’lik derecesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Merkezi yönetimi, sporcuların üzerlerinde emekleri olan öğretmenleri Mehmet Ali Kurt, Özgür Akman, Mehmet Civan ve Yalçın Özcan’a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.