Özgür Yılmaz Hırvatistan’da

Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde dün başladı. 24 Temmuz’a kadar devam edecek şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Özgür Yılmaz da Türkiye adına mücadele ediyor.

(Ömür SOYTEMİZ)

