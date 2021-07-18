Özgür Yılmaz Hırvatistan’da
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Özgür Yılmaz, dün Hırvatistan’da başlayan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden milli takımda yer alıyor.
Spor 18.07.2021, 19:30
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Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde dün başladı. 24 Temmuz’a kadar devam edecek şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Özgür Yılmaz da Türkiye adına mücadele ediyor.
(Ömür SOYTEMİZ)
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